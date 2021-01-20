Центробанк дал прогноз по уровню инфляции в 2021 году

Москва, 20 января. Инфляция в РФ по результатам прошлого года составила 4,91%. В этом году она прогнозируется на уровне 3,5–4%, сказано в материалах Центробанка.

Уровень годовой инфляции в конце 2020 года вырос на 0,49 процентного пункта, составив 4,91%. Одной из причин этого стал уход из расчета низких месячных темпов роста в декабре 2019 года.

«По прогнозу ЦБ годовая инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении регулятора.

Дальнейшее повышение инфляции во многом объясняется действиями разовых факторов на отдельных рынках и ослабеванием рубля. Действие этих факторов может продолжиться при росте инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Вместе с ослабеванием этих факторов будет замедляться рост цен.

Финансисты ранее дали прогноз по курсу рубля в 2021 году. Согласно мнению экспертов, среднегодовой курс рубля к доллару составит примерно 71,6, а к евро — 87,5 рубля.