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Топурия оценила шансы Моргенштерна выступить на Евровидении

Топурия оценила шансы Моргенштерна выступить на Евровидении

Москва, 20 января. Певица Кети Топурия не поддерживает идею отправить Моргенштерна (Алишер Валеев) на международный песенный конкурс Евровидение вместо группы Little Big.

В среду музыкант написал в сторис Instagram, что готов отправиться на Евровидение. Каких-либо подробностей о песне, с которой он бы хотел поехать на конкурс, Моргенштерн не добавил.

Топурия оценила шансы Моргенштерна выступить на Евровидении

Комментируя заявление скандального исполнителя в беседе с порталом Teleprogramma.pro, Топурия призналась, что не очень хорошо знакома с творчеством своего коллеги и знает только один его хит.

«Там ничего хитового и запоминающегося нет. Он совсем не формат «Евровидения». Группа Little Big — то что нужно для «Евровидения» России. Я бы отправила их. Они более попсовый проект. Я против Моргенштерна ничего не имею. У всех свой вкус. Но он еще до Евровидения не дорос», — сообщила певица.

Единственным, кто открыто поддержал Моргенштерна, стал рэпер Тимати. Не без шутки он предложил «поддержать петицию и открыть голосование».

Топурия оценила шансы Моргенштерна выступить на Евровидении

Большинство же отечественных звезд шоу-бизнеса выступили категорически против того, чтобы Моргенштерн представлял Россию. В частности, актер театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист Станислав Садальский в беседе с ФАН заявил, что тому лучше выступать «у себя дома»

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что рэпер не имеет пока ни реноме, ни статуса, ему рано думать об участии в Евровидении. По его мнению, популярный у «незрелых подростков шибзик» пока не годится для выступления на международном солидном конкурсе.

Топурия оценила шансы Моргенштерна выступить на Евровидении

В 2020 году конкурс Евровидение, который должен был состояться в Роттердаме, был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году организаторы надеются провести конкурс в намеченные сроки в мае. Видеоклип Little Big на песню Uno, записанный для конкурса, собрал в итоге рекордное количество просмотров на YouTube. До этого первой была израильская певица Нетте Барзилай со своим клипом на песню Toy («Игрушка»). 

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