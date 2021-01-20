Топурия оценила шансы Моргенштерна выступить на Евровидении

Москва, 20 января. Певица Кети Топурия не поддерживает идею отправить Моргенштерна (Алишер Валеев) на международный песенный конкурс Евровидение вместо группы Little Big.

В среду музыкант написал в сторис Instagram, что готов отправиться на Евровидение. Каких-либо подробностей о песне, с которой он бы хотел поехать на конкурс, Моргенштерн не добавил.

Комментируя заявление скандального исполнителя в беседе с порталом Teleprogramma.pro, Топурия призналась, что не очень хорошо знакома с творчеством своего коллеги и знает только один его хит.

«Там ничего хитового и запоминающегося нет. Он совсем не формат «Евровидения». Группа Little Big — то что нужно для «Евровидения» России. Я бы отправила их. Они более попсовый проект. Я против Моргенштерна ничего не имею. У всех свой вкус. Но он еще до Евровидения не дорос», — сообщила певица.

Единственным, кто открыто поддержал Моргенштерна, стал рэпер Тимати. Не без шутки он предложил «поддержать петицию и открыть голосование».

Большинство же отечественных звезд шоу-бизнеса выступили категорически против того, чтобы Моргенштерн представлял Россию. В частности, актер театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист Станислав Садальский в беседе с ФАН заявил, что тому лучше выступать «у себя дома».

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что рэпер не имеет пока ни реноме, ни статуса, ему рано думать об участии в Евровидении. По его мнению, популярный у «незрелых подростков шибзик» пока не годится для выступления на международном солидном конкурсе.

В 2020 году конкурс Евровидение, который должен был состояться в Роттердаме, был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году организаторы надеются провести конкурс в намеченные сроки в мае. Видеоклип Little Big на песню Uno, записанный для конкурса, собрал в итоге рекордное количество просмотров на YouTube. До этого первой была израильская певица Нетте Барзилай со своим клипом на песню Toy («Игрушка»).