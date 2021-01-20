Пять способов распознать аппендицит

Аппендицит — одно из самых распространенных заболеваний органов пищеварения. В России острый аппендицит ежегодно диагностируют примерно у миллиона человек. Несмотря на то, что воспаление червеобразного отростка слепой кишки лечится довольно несложной операцией, запущенное заболевание может вызывать тяжелые осложнения. Пять симптомов аппендицита — в материале ФАН.

Аппендицитом называют воспалительный процесс в органе, который называется аппендиксом. Он находится в нижней части кишечника справа. Точные причины аппендицита до сих пор не установлены. Воспаление аппендикса развивается крайне стремительно — отросток начинает быстро отекать и постепенно наполняется гноем. При отсутствии хирургического вмешательства в течение трех-четырех дней он может лопнуть, и гной растечется в брюшную полость.

Боль в животе

Главным признаком аппендицита является сильная боль в животе. При этом болевые ощущения могут перемещаться и возникать то в верхней части живота, под ребрами, то справа, то слева, то внизу живота. При легком надавливании на живот боль усиливается. Пациент с аппендицитом обычно пытается принять позу эмбриона, поскольку в таком состоянии боль стихает.

Потеря аппетита и тошнота

На начальной стадии аппендицита пациенты, как правило, теряют аппетит. Это может сопровождаться тошнотой. Если указанные симптомы долго не проходят, то стоит обратиться к врачу.

Рвота

При дальнейшем развитии болезни тошнота обычно переходит в приступы рвоты с выделением желчи. У детей тошнота, рвота и боли, по статистике, проявляются реже, чем у взрослых.

Температура

При развитии аппендицита температура тела обычно повышается до 37 градусов и появляется озноб. Однако в запущенном состоянии могут возникнуть осложнения, и температура может повыситься до 40 градусов. При резком повышении температуры необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, поскольку осложнения могут быть смертельно опасны.

Запор или диарея

По мере нарастания интоксикации при аппендиците у пациента появляются запор или диарея. Нарушение стула может сопровождаться болями в пояснице. Кроме того, при воспалении нередко возникают проблемы с мочеиспусканием.

Первая помощь

Прежде всего при появлении симптомов аппендицита необходимо вызвать врача. Не нужно пытаться загасить боль обезболивающими и «перетерпеть». Кроме того, препараты могут помешать врачу поставить правильный диагноз и степень поражения организма. До выявления причины острых болей лучше отказаться от приема пищи, в крайнем случае можно сделать несколько глотков воды.

Не стоит пытаться вылечить аппендицит самостоятельно, тем более прикладыванием грелки. Это может лишь усилить воспалительный процесс и привести к разрыву органа. Лучше всего принять позу эмбриона, чтобы боль немного утихла, и дождаться врача.