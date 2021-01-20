Михаил Ефремов простыл в колонии

Белгород, 20 января. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, попал на карантин в колонии в Белгородской области из-за простуды.

В Белгородской области, как почти и по всей России, сильно похолодало. Как сообщает «МК», возможно именно крещенские морозы стали причиной заболевания актера.

«Да, Михаил Олегович приболел, но это не коронавирус. У него было что-то типа простуды. Все-таки колония — не дом родной. Сейчас осужденный чувствует себя лучше», — сообщил источник издания.

По его словам, в колонии работают «очень хорошие врачи», которые быстро справились с недугом Ефремова.

ДТП с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он выехал на встречную полосу и протаранил фургон Сергея Захарова, который скончался в больнице от полученных травм. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, вскоре срок сократили на полгода.

Позднее были озвучены документы суда, согласно которым медицинская экспертиза показывала разную степень опьянения Ефремова после ДТП. Причем она шла на увеличение. Согласно данным, в моче были обнаружены «каннабиноиды, кокаин и его метаболит метилэкгонин, кокаэтилен (метаболит кокаина)».

После новогодних праздников адвокат артиста Петр Хархорин рассказал, что колония, где отбывает свой срок актер, является одной из лучших в России. Сейчас он уже работает. Бытовые условия юрист описал как не просто сносные, а вполне хорошие. И сотрудники, и заключенные, по словам адвоката, очень приветливые.