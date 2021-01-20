Макрон отказался извиняться перед Алжиром за колонизацию и войну

Париж не намерен извиняться перед Алжиром за пытки повстанцев во время войны 1954-1962 годов. Несмотря на это, президент Эммануэль Макрон не оставляет надежду помирить народы двух стран.

В середине 2020 года он поручил французскому историку Бенджамину Стора подготовить доклад под названием «Память о колонизации и Алжирской войне». Документ планировали опубликовать 20 января текущего года, однако до его выхода Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что не намерен приносить официальных извинений Алжиру.

Глава государства собирается использовать доклад для налаживания контактов между гражданами двух держав.

«Он позволит составить справедливый и точный перечень прогресса, достигнутого Францией в области колонизации и алжирской войны, а также взглянуть на эти проблемы по обе стороны Средиземного моря», — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Бенджамина Стора допустили в середине прошлого года до секретных архивов Парижа, датируемых 1954-1962 годами. Его главной задачей стало изучение секретных документов для сбора правдивых фактов о злодеяниях во время войны на территории североафриканского государства.

Алжирская война до сих пор является острой темой во взаимоотношениях двух стран. За восемь лет противоборства погибли более 55 тысяч французских солдат и националистов с одной стороны, и почти 153 тысячи повстанцев с другой.

Черным пятном в истории Франции являются слухи о пытках во время войны. По предварительным подсчетам, тысячи алжирцев были замучены до смерти, а сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Позже один из генералов-колонизаторов признался в применении насильственных действий по отношению к пленным.

На тот момент официальные власти Парижа опровергали его слова, пытаясь преподнести колонизацию, как «деяние добра во имя Республики», которое запрещено подвергать критике.

Все изменилось после появления Эммануэля Макрона, заявившего во время предвыборной кампании в 2017 году, что колонизация североафриканского государства является «преступлением против человечности». Год спустя он признал, что Франция инициировала систему, которая способствовала применению пыток в Алжире в 1954-1962 годах. Это стало поразительным заявлением для страны, где многие не согласны с идеей покаяния.

Несмотря на критику со стороны политических элит, граждане, историки и общественники поддержали Макрона в его стремлении наладить отношения с народом североафриканского государства. В интервью журналу Jeune Afrique французский лидер охарактеризовал страну как зажатую в своего рода маятнике между двумя позициями: «извинением и раскаянием» и «отрицанием и гордостью».

«Что касается меня, я хотел бы правды и примирения», — заключил Макрон.

Не исключено, что доклад историка Бенджамина Стора действительно прольет свет на преступления во время войны за независимость. Однако «извинений и покаяния» Франции для граждан Алжира не будет.

Вместо этого в 2021 году Эммануэль Макрон планирует поучаствовать в трехдневных торжествах по случаю 60-летия окончания Алжирской войны. В Елисейском дворце добавили, что каждый день будет посвящен разным группам, пострадавшим в результате конфликта.