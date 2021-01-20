Шарапову и Кохно может грозить до 10 лет тюрьмы за мошенничество

Звезда телепроекта «Дом-2» Мария Кохно и ее приятель Владимир Шарапов угодили в центр скандала с уголовной окраской. Профессор, доктор юридических наук, эксперт в области интернета и права Антон Серго в разговоре с корреспондентом ФАН предположил, какими могут быть последствия для фигурантов этой неприятной истории.

В Сети появилась информация о том, что Шарапов за несколько лет обманным путем обзавелся внушительным капиталом в размере 20 миллионов рублей. Зарабатывал он довольно нехитрым способом, мужчина запустил прибыльный бизнес, который якобы позволял его участникам приумножить свои накопления.

В свою очередь, Кохно активно рекламировала «интернет-контору» Шарапова, хоть, по ее словам, и не знала, что людей просто обманывают. Результатом работы Шарапова стала коллективная жалоба в МВД от пострадавших в его махинациях.

Эксперт Антон Серго считает, что если правоохранительными органами будет установлен факт мошенничества, то участнику махинаций придется отвечать за свои деяния, кроме того, ситуация может усложниться за счет еще одного серьезного фактора.

«То, что в этом была замешана еще одна участница, в данном случае, будет хуже для них обоих. Потому что с точки зрения правоохранительных органов, это можно будет квалифицировать, как мошенничество, совершенное группой лиц. Это уже ведет к существенному наказанию, насколько я помню, до 10 лет. Но если это будет доказано», — говорит юрист.

По мнению эксперта, даже если девушка занималась рекламой этого проекта, «она была исполнителем по части рекламы, вполне вероятно, что правоохранительные органы все-таки расценят происшествие, как совершенное группой лиц». Кроме того, Антон Серго полагает, что избежать наказания участникам мошенничества вряд ли удастся.

«Как такового наказания избежать, если инциденты будут доказаны, не удастся. Даже, если сам организатор будет пытаться как-то загладить свою вину перед потерпевшими, раскается, это может лишь повлиять на оценку его действий правоохранительными органами. Это может повлечь снижение срока наказания, даст перспективу условно досрочного освобождения и другое. Я сомневаюсь, что это позволит ему полностью избежать уголовной ответственности», — говорит Серго.

В случае, если факт мошенничества будет подтвержден, то участие Марии Кохно в этом «предприятии» только усугубит положение обоих. Если бы человек действовал один, сценарий мог бы развернуться по-другому.

«Чисто теоретически, он бы загладил свою вину перед потерпевшими, и все массово постарались уладить вопросы с правоохранительными органами, забрав свои заявления. Только при таком, почти фантастическом сценарии, можно было бы говорить о возможности избежать уголовного наказания. В любом случае, делать какие-то серьезные выводы и заключения, не зная всех тонкостей, не стоит. Но ситуация достаточно напряженная», — предположил эксперт.

Случай с мошенничеством среди участников «Дома-2» не первый. Ранее звезда телестройки Анастасия Дашко уже попадала в подобную историю.