Бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области задержали в Москве

Москва, 20 января. Предпринимателя Евгения Никифорова задержали по делу о мошенничестве в крупном размере. Он занимал пост бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова.

Задержание Никифорова происходило в Москве. Бизнесмену уже предъявили обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», передает источник.

Никифоров занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и связи. После этого он был назначен главой Инзенского диатомового комбината, который, как считает следствие, бизнесмен привел к банкротству в 2013 году. Комбинат признан одним из самых крупных в России и Европе по производству продукции из диатомита. Предприятие сотрудничало с рядом стран, среди которых Франция, Польша, Чехия, Швеция, Англия и Китай.

В Москве ранее избрали меру пресечения для сотрудницы столичной киберполиции, обвиняемой в покушении на мошенничество. Суд поместил Кристину Сивачеву под домашний арест.