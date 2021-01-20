Совфед РФ намерен обсудить в ПАСЕ притеснение русских на Украине

Москва, 20 января. Члены Совета Федерации РФ призвали международное сообщество обратить внимание на гонения русскоязычных граждан на Украине.

Политики предложили обсудить вопрос о притеснении русских на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Российские законодатели также выразили обеспокоенность в связи с принятием Киевом языкового закона, который ущемляет права русскоязычных граждан.

Соответствующий проект украинские власти приняли 16 января 2021 года. В документе сказано, что работники сферы услуг обязаны обслуживать клиентов только на государственном языке.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предрек в стране дефолт.