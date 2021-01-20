Лена Миро осудила Муцениеце за колкость о размере члена Прилучного

Москва, 20 января. Блогер Лена Миро назвала «падением любой женщины» насмешки над размером достоинства бывшего и заявила, что Агата Муцениеце поступила подло, отпустив колкость о члене Прилучного.

Актриса затронула деликатную тему в эфире своего YouTube-шоу. В ролике она обсуждает с врачами и Анной Седоковой тему секса после родов. Оказалось, что время, через которое можно возвращаться к привычной половой жизни, зависит от размера члена партнера.

«Я так понимаю, что первые 40 дней точно можно вычеркивать? Конечно, большие члены встречаются супер редко. Не в обиду моему бывшему», — съязвила звезда.

Этими словами, по мнению Миро, она подписала себе приговор. Естественно, Муцениеце обидно, что ее променяли на «худую и энергичную» Мирославу Карпович. Однако этому есть объяснение. Блогер уверена, что с рождением двух детей актриса стала похожа на «душную» женщину, зацикленную на бытовых вопросах. И все же обида — не повод шутить о достоинстве экс-супруга.

«Рассказать, что у бывшего маленький член, и над этим заливисто и немного истерично поржать — это падение любой женщины. Это — обливание помоями самой себя», — подытожила Миро.

Она добавила, что теперь ни один мужчина не пригласит ее на свидание. Кроме того, звезда сама себя выставила посмешищем, признавшись, что довольствовалась «малым».

Ранее Лена Миро назвала Мальдивы местом высадки «отсталых слоев населения». Теперь острова, по мнению блогера, закрыты для «приличных людей».