Путин направил поздравление жителям Дагестана

Москва, 20 января. Президент РФ поздравил жителей Дагестана с юбилеем образования республики. Соответствующая телеграмма появилась на официальном портале Кремля.

Дагестанцы в среду празднуют 100-летие с момента образования региона. Лидер страны Владимир Путин отметил богатейшее историческое наследие местных жителей, которое передается от одного поколения другому.

«На протяжении веков Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур», — указано в телеграмме.

Путин ранее поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с успешным завершением спецоперации в регионе. По информации Федерального агентства новостей, это связано с ликвидацией группы бандитов террориста Аслана Бютукаева.