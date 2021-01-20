Глава ЛНР передал крымчанам поздравления в День республики

Луганск, 20 января. Жители Крыма 20 января празднуют День республики. В связи с этим к ним обратился глава ЛНР Леонид Пасечник.

Дата для полуострова выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1991 году состоялся референдум, после которого регион получил автономный статус субъекта СССР и участника Союзного договора. Пасечник написал в Twitter, что желает крымчанам мира, согласия и процветания.

Полуостров стал частью России в 2014 году после законного референдума. Голосование прошло после государственного переворота на Украине. Киев постоянно высказывает претензии к региону, однако Москва не подвергает сомнению свои права на Крым.

Федеральное агентство новостей писало, что референдум 1991 года был исторически обоснован. Ситуацию прокомментировал бывший заместитель председателя Верховного Совета Крымской АССР Георгий Капшук.