Жириновский поддержал объединение левых политических партий в РФ

Москва, 20 января. Представители либерально-демократического течения поддерживают объединение левых сил в России. Об этом сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Недавно стало известно, что партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» договорились создать единый союз. Лидер «СР» Сергей Миронов предположил, что новое объединение будет называться «Справедливая Россия — за правду», однако пока согласованного варианта нет. Политики намерены реализовать левые ценности на государственном уровне.

Жириновский поддержал объединение, но добавил, что либерал-демократы не будут в нем участвовать. ЛДПР не является левой партией, написал депутат в Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей недавно цитировало Жириновского, который рассказал о нежелании политиков занять пост главы ЛДПР. По его словам, они боятся сложностей.