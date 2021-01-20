Количество преступлений в РФ за минувший год увеличилось в 50 регионах

Москва, 20 января. Генеральная прокуратура Российской Федерации обнародовала отчет, согласно которому в стране увеличился рост преступности.

Рост количества преступности увеличивается в десятках российских регионов. Информацию об этом обнародовала Генеральная прокуратура в ежемесячном сборнике, который посвящен состоянию преступности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Число зарегистрированных преступлений в России по итогам года выросло на 1%, по тяжким и особо тяжким деяниям — сразу на 14%», — подчеркнула она.

В целом ситуация, связанная с количеством криминальных преступлений в России, по итогам 11 месяцев остается относительно стабильной. По имеющимся данным, общее число зарегистрированных преступлений выросло на 1,2 процента, что соответствует 1,9 миллиона преступлений. В сопоставимые периоды, начиная с 2017 года, специалисты регистрировали от 1,8 до 1,9 миллиона деяний.

Самый большой прирост числа преступлений был зафиксирован в Петербурге — на 12,2 тысячи больше, чем в прошлом году. На втором месте оказалась Москва — на 4,9 тысячи больше. Также в тройку лидеров вошла Новосибирская область, где преступлений оказалось больше на четыре тысячи.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2020 году преступность перешла в онлайн-режим.