Видео выступления Леди Гаги на инаугурации Байдена появилось в Сети

Вашингтон, 20 января. Пользователи социальной сети Twitter распространили видеозапись выступления певицы Леди Гаги на инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Певица появилась на церемонии в платье с пышной красной юбкой. Она исполнила национальный гимн Соединенных Штатов. Леди Гага выступила перед присягой демократа.

