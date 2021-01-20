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Видео выступления Леди Гаги на инаугурации Байдена появилось в Сети

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Видео выступления Леди Гаги на инаугурации Байдена появилось в Сети

Вашингтон, 20 января. Пользователи социальной сети Twitter распространили видеозапись выступления певицы Леди Гаги на инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Певица появилась на церемонии в платье с пышной красной юбкой. Она исполнила национальный гимн Соединенных Штатов. Леди Гага выступила перед присягой демократа.

Байден 20 января официально стал 46-м президентом США. Инаугурация прошла на западной террасе Капитолийского холма в Вашингтоне. По информации Федерального агентства новостей, политик во время первого выступления в качестве президента объявил о победе демократии.

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