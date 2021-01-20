Экс-министр Огрызко предложил приравнивать к госизмене симпатию украинцев к РФ

Киев, 20 января. Критерии государственной измены должны быть детально прописаны в украинском законодательстве, заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, под критерии госизмены должны попадать любые проявления симпатии к России. Огрызко считает, что на Украине стоит считать госизменой даже отказ обслуживать клиентов на украинском языке.

Он отметил, что украинская власть «в упор не видит тех, кто работает на Россию». В политических рядах Украины тоже есть очевидные вещи, которые связаны с государственной изменой, заключил бывший министр.

Ранее Украине предрекли дефолт. Бюджет на текущий год принят с большим дефицитом в размере 5,5% ВВП, когда приемлемым уровнем считается показатель до 3%, сообщало Федеральное агентство новостей.