Пашинян: остановить бои в НКР с меньшими территориальными потерями было невозможно

Ереван, 20 января. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз высказался по поводу итогов военного конфликта в Карабахе.

Пашинян в своем обращении к армянской нации заявил, что остановить бои в Карабахе ценой меньших территориальных потерь для Еревана уже было невозможно.

Напомним, что по условиям трехстороннего соглашения, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России 10 ноября 2020 года, Ереван обязался передать под контроль Баку три района Нагорно-Карабахской Республики: Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский. Это стало главным условием прекращения боев в республике. Сейчас Ереван и столицу НКР связывает только Лачинский коридор, безопасность которого обеспечивают российские миротворцы.

Условия, на которые согласился премьер-министр Армении на переговорах, оппозиция сочла унизительными. Реакцией на капитуляцию Армении в Карабахе стали многотысячные митинги в центре Еревана и штурм здания парламента. Ряд политиков призвал Никола Пашиняна подать в отставку после подписания «позорного» договора.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что глава армянской оппозиции назвал основную причину поражения Еревана в карабахском конфликте. По его мнению, военные потери в НКР проистекают из недальновидной политики Пашиняна.