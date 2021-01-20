Надежду Бабкину с новой прической сравнили с Элизабет Тейлор

Москва, 20 января. Знаменитая певица и телеведущая Надежда Бабкина решилась на кардинальную смену имиджа. В 70 лет звезда эстрады захотела сделать афрокудри.

Преображением художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня» похвасталась на своей странице в социальной сети Instagram. На видео Бабкина предстала с короткими завитыми локонами, ярким макияжем, в шубе и с длинным блестящим шарфом.

«Новый образ для нового съемочного сезона программы «Модный приговор»!» — объявила она.

В Stories звезда поподробнее показала новую прическу, потанцевав перед камерой. Поклонники пришли в полный восторг. Их поразило, насколько великолепно выглядит Бабкина в своем возрасте. Певицу из-за новой прически даже сравнили с «королевой Голливуда» Элизабет Тейлор.

«Какой вы пример для всех!»; «Для своего возраста выглядит очень хорошо!»; «Приятно смотреть! Так держать!» — написали восторженные поклонники.

Бабкина ранее успокоила фанатов, ответив на сплетни о проблемах в отношениях с гражданским мужем Евгением Гором. Оказалось, что певица не выходит в свет с молодым избранником из-за загруженности их графиков. Артистка надеется, что у нее вскоре появится свободное время, чтобы провести его наедине с любимым.