Цены на курицу, рыбу и хлеб выросли в России

Москва, 20 января. Ряд продуктов питания подорожал на полках российских магазинов с 12 по 18 января. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, кура и замороженная рыба выросли в цене на 0,5%, а стоимость ржаного хлеба, макарон и черного чая увеличилась на 0,3%. В свою очередь, говядина, свинина и мясные консервы стали обходиться дороже россиянам на 0,2%, отметили в ведомстве.

Покупка овощей теперь обойдется дороже в среднем на 1,2%. Больше всего из овощей подорожали помидоры — они прибавили в цене 3,5%. Подорожало также и подсолнечное масло, рост цены которого составил 0,1% по России, однако сахарный песок подешевел на 0,5%. Помимо этого, Росстат зафиксировал подорожание гречневой крупы, пшена и куриных яиц.

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички, сухие корма для животных и мыло. Также выросли в цене отечественные легковые автомобили, телевизоры и сигареты российского производства.

Аналитики сравнили средние показатели чека российских граждан при покупке ряда продуктов питания в декабре 2020 года и январе 2021 года. Так, лидерами по росту «среднего чека» оказались хлеб и гречка.