Псковские медики вылечили от COVID-19 пациента с 90%-м поражением легких

Псков, 20 января. Несмотря на обширное поражение легких, медики из Псковской области смогли вылечить пациента с тяжелой формой заболевания.

Когда мужчина поступил в инфекционный стационар, поражение легких составляло 20%. Несмотря на терапию, болезнь прогрессировала и на пике поражение легких составило 90%. Ситуацию осложнял подтвержденный COVID-19. Однако спустя три месяца активной борьбы за жизнь мужчина, благодаря усердиям врачей, смог справиться с недугом, сообщили в оперативном штабе Псковской области.

«Врачи очень четко мне говорили: «Держаться! Духом не падать! Состояние должно быть настроенное на выздоровление». То, что они свое дело делали, лечение, это понятно, но они еще очень сильно поддерживали морально», — заявил пациент.

По сообщениям медиков, пскович три месяца боролся с коронавирусной инфекцией. Сейчас он проходит реабилитацию. На данном этапе ему пока тяжело даются физические нагрузки. По данным оперштаба, сейчас в псковском стационаре находятся три пациента с аналогично тяжелым течением болезни. У них отмечается положительная динамика.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавирусной инфекции может проводиться для беременных женщин. Исследования на животных не выявили противопоказаний. Теоретически поводов отменять процедуру нет. Информацией поделился руководитель группы по созданию вакцины, заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.