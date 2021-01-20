Депутаты Госдумы потребовали прекратить гонения русского языка на Украине

Москва, 20 января. Госдума России приняла заявление о притеснении русских людей и языковых меньшинств на территории Украины.

Парламент призвал Киев прекратить подобные действия. Кроме того, российские депутаты ожидают реакции от представителей ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы и ПАСЕ после случившегося инцидента.

Законодатели уточнили, что осуждают запреты и гонения на русский и другие языки. Ограничения исходят от украинской власти под видом защиты государственного языка.

Федеральное агентство новостей сообщало, что член делегации Украины в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, как Киев и Москва могут наладить отношения за один день.