Аналитики озвучили позитивный прогноз для криптовалюты Ethereum

Москва, 20 января. Главный конкурент биткоина криптовалюта Ethereum может подорожать более чем в семь раз и достигнуть показателя в 10 500 долларов, считают аналитики Fundstrat Global Advisors.

Вторая по величине криптовалюта поднялась в цене более чем в пять раз в прошлом году, а состояние ее создателя, российского программиста Виталика Бутерина, увеличилось в восемь раз.

Позитивный прогноз для криптовалюты подготовил стратег компании Дэвид Грайдер. Он основан, в частности, на популярности связанного с криптовалютой блокчейна Ethereum для так называемого децентрализованного финансового приложения. По словам эксперта, Ethereum уже добился значительного прогресса и сейчас может обрабатывать ряд транзакций, подобных Mastercard и Visa.

Децентрализованное финансирование (DeFi) позволяет пользователям оформлять кредиты и займы без привлечения традиционных посредников, включая кредитные организации. Большое количество приложений DeFi работают на блокчейне Ethereum. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что стоимость Ethereum впервые в истории «перешагнула» отметку в 1440 долларов.