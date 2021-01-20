Саундтрек «Союза спасения» потребовали исключить из списка номинантов «Золотого орла»

Москва, 20 января. Кинокомпозиторы потребовали исключить саундтрек фильма «Союз Спасения» из перечня номинантов премии «Золотой орел» в категории «Лучшая музыка».

Соответствующее письмо члены профессионального сообщества направили в Национальную академию кинематографических искусств и наук России. Их возмутило, что музыка, играющая в картине режиссера Андрея Кравчука, неоригинальна и напоминает саундтрек фильма «Меч короля Артура».

Кроме того, композиторы обратили внимание на техническую сторону вопроса. По их мнению, «имитация живого оркестра» примитивна.

«Музыка к фильму «Союз спасения» — это яркий пример непрофессионализма производственной команды», — говорится в открытом письме.

Примечательно, что военно-драматический художественный фильм 2019 года заявлен в рекордных 14 категориях.

Напомним, что в номинации «Лучший фильм» за победу поборются пять кинокартин: «Союз спасения», «Блокадный дневник», «Стрельцов», «Лед 2» и «Дорогие товарищи».