Муж башкирской учительницы избил невоспитанного школьника

Уфа, 20 января. Супруг обиженной учительницы проучил школьника и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина решил силой проучить подростка.

Педагог в башкирском селе Старокуручево пожаловалась мужу на неподобающее поведение ученика, а мужчина кулаками «показал» невоспитанному ребенку правила поведения.

Пострадавшим от рук мужа учительницы оказался семиклассник — он попал в больницу с сотрясением мозга. Мужчина сначала решил с хулиганом просто поговорить, но услышав в ответ мат, не сдержался и ударил школьника головой в переносицу.

Сообщается, что избитый подросток зарекомендовал себя в школе не с лучшей стороны. В 2018 году он был поставлен на учет КДН из-за проникновения в чужое жилище и повреждение имущества. С ним велась профилактическая работа. По факту избиения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину.

Похожий инцидент произошел ранее в Хабаровске, сообщал ФАН. Полиция организовала проверку после публикации в Сети видео, на котором технический сотрудник местной школы бьет учащегося.