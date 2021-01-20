Посол РФ в США поделился ожиданиями от президентства Байдена

Москва, 20 января. Россия рассчитывает на диалог с США для разрешения накопившихся проблем при новом американском президенте Джо Байдене.

Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Москва с приходом Байдена рассчитывает на диалог с США по устранению накопившихся раздражителей в отношениях и готова к взаимовыгодному сотрудничеству», – заявил дипломат.

Сегодня, 20 января, в США состоялась инаугурация 46-го президента страны. В должность главы государства вступил представитель Демократической партии Джо Байден. Он сменил на посту президента-республиканца Дональда Трампа.