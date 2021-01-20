Китай ввел санкции против бывшего госсекретаря США Майка Помпео

Пекин, 20 января. Власти Китая сообщили о вступлении в силу санкций против бывших сотрудников администрации экс-президента США Дональда Трампа.

За вмешательство во внутренние дела КНР ограничительные меры введены против 28 граждан США, включая вице-президента страны Майка Помпео. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Сегодня, 20 января, 46-м президентом Соединенных Штатов стал представитель Демократической партии Джо Байден. Он сменил на главном посту в государстве республиканца Дональда Трампа. Инаугурация прошла на ступеньках Капитолия.