Дагестанцы смогут пройти бесплатное лечение в центре Бакулева в Москве

Махачкала, 20 января. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева проведут в столице Дагестана прием пациентов. Как сообщили ФАН организаторы мероприятия, все нуждающиеся в оперативном вмешательстве получат квоты на бесплатное лечение в московской клинике.

Прием состоится 30-31 января на базе одного из частных медицинских центров в Махачкале. Записаться на консультации могут все желающие, однако организаторы предупреждают об ограниченном количестве заявок.

В клинике ФАН сообщили, что специалисты центра имени Бакулева проведут диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. При выявлении серьезных недугов, требующих проведения операций, пациенты получат возможность бесплатного лечения в Москве.

«Мы организуем приезд в Дагестан бригады врачей в сопровождении УЗИ-специалиста из центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Специалисты готовы к приему пациентов на консультации для ранней диагностики и решения проблем врожденных и приобретенных пороков коронарной и клапанной патологий, а также заболеваний нарушения ритма сердца и сосудистой системы. При показаниях они обеспечат оперативное открытие бесплатных квот на высокотехнологичные операции и лечение в центре Бакулева», – заверили в махачкалинской клинике.

Там уточнили, что бригаду врачей возглавит руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослых, сердечно-сосудистый хирург Сергей Донаканян. Также в столицу Дагестана приедут его коллеги Булат Сулейманов и Алексей Заграй, кардиолог Виталий Андреев и врач ультразвуковой диагностики Инесса Хачатурова.

В конце декабря региональным Минздравом в Махачкале и Каспийске были проведены бесплатные генетические исследования на риск развития у населения сердечно-сосудистых заболеваний. В республике тогда работали специалисты Федерального центра терапии и профилактической медицины из Москвы. По итогам обследований граждане получали рекомендации по лечению и профилактике заболеваний сердца.

Ранее ФАН сообщал, что группа врачей из московских медицинских организаций провела бесплатный прием населения в Агульском районе Дагестана. Благотворительная акция была организована врачом-урологом столичной поликлиники Загиром Агамовым.