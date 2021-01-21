Культура создает творчество: эксперт о смысле мультсериала «Тетрадь смерти»

Фанаты аниме в недоумении от решения Колпинского районного суда Санкт-Петербурга о запрете трансляции мультсериалов «Тетрадь смерти», «Токийский гуль», «Инуяшики». Причина такого решения — просмотр аниме заставляет детей и подростков задуматься об уходе из жизни.

Корреспондент ФАН поговорил о смысле японского мультсериала «Тетрадь смерти» с руководителем студии перевода и озвучивания Gezell Studio, врачом-неврологом и поклонником аниме Львом Близнецовым.

Как отметил собеседник Федерального агентства новостей, решение суда стоит рассматривать с нескольких сторон. В первую очередь нужно обратить внимание на обвинение аниме в доведении до суицида. Обосновано ли это, только японский мультфильм способен подтолкнуть к подобному решению подростка?

«В нашей стране тема суицида, как и тема депрессии, несколько табуирована. Но тем не менее суицид, а также основная его причина — тревожно-депрессивное расстройство, а также клиническая депрессия, достаточно хорошо изучены», — рассказал собеседник ФАН.

Лев Близнецов выделил несколько факторов, которые способны повлиять на психику ребенка, помимо просмотра аниме. Это могут быть отношения в социальной группе (например, травля), проблемы в учебе, отношения внутри семьи и т. д.

«Конечно, необходимо установить факт взаимосвязи психического состояния потерпевшего и суицидальной попытки, но всегда стоит начинать с самых основных причин. Для того, чтобы этого избежать, необходима внимательность взрослых и самое главное — разговоры. Иногда одна откровенная беседа может остановить ужасное событие», — объяснил эксперт.

Как отметил Лев Близнецов, тема ухода из жизни в «Тетради смерти» не пропагандируется.

«Представлен герой, который из-за своего честолюбия и желания сделать мир лучше, становится и судьей, и палачом. С точки зрения нравственных воззрений — это, скорее, подходит для антигероя. Главный герой под конец сериала вызывает, скорее, отвращение, чем положительные эмоции. Что, собственно, и было главной фабулой произведения», — рассказал собеседник ФАН.

Лев Близнецов уверен, что главный посыл этого мультсериала — нельзя делать хорошие дела плохими средствами.

На суде речь также шла и о насилии, но, как отмечает врач-невролог, во многих книгах, фильмах и сериалах можно встретить сюжеты, в которых встречается тирания. Опираясь на такую логику прокуратуры, нужно запретить и другие кинокартины, рассуждает Близнецов.

«Не творчество создает культуру, а культура — творчество. Поэтому обилие сцен насилия в художественных произведениях — это лишь отражение нашего времени. И если и уменьшать их количество, то не запретами, а изменением самого общества и его ценностей», — добавил поклонник аниме.

Лев Близнецов отметил, что кинематограф никогда не был основным триггером депрессивного расстройства. Главный герой, превратившийся в антагониста, и сама фабула произведения иллюстрируют, что насилием и «сверхъестественной» силой изменить мир в лучшую сторону не получится.