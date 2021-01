Генсек ООН напомнил о необходимости вывести наемников из Ливии до 23 января

Нью-Йорк, 20 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости вывести иностранных наемников из Ливии к концу недели, пишет Al Jazeera.

Глава международной организации подготовил доклад для Совета Безопасности, в котором обозначил главные цели по североафриканскому государству. В частности, соблюдение оружейного эмбарго СБ ООН и режима постоянного прекращения огня, а также переброску незаконных вооруженных групп на родину с территории страны.

Антониу Гутерреш добавил, что для успешного разрешения кризиса необходимо выполнить условия женевских соглашений, в особенности вывод всех иностранных наемников с территории североафриканского государства до субботы, 23 января, включительно, а также полное и безоговорочное соблюдение эмбарго на поставки оружия в страну от 2011 года.

Тем временем Турция готовит около тысячи сирийских боевиков для переброски в Ливию. Об этом сообщила американская журналистка Линдси Снелл в официальном Twitter-аккаунте со ссылкой на источник из СНА (Сирийской национальной армии — прим. ФАН) в Идлибе.

SNA sources in Idlib say Turkey is prepping more Syrian mercenaries for Libya. 1000 men from Hamza Division and a newly formed Hamza splinter group (see logo; laugh) are at a pre-Libya training camp in Antakya, Turkey (where they are barred from phone/internet use). pic.twitter.com/1d3A8nYq4o