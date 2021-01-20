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Чем удивила Бузова в 2020 году: топ-5 выходок певицы

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Чем удивила Бузова в 2020 году: топ-5 выходок певицы

20 января певица, телеведущая, актриса Ольга Бузова отмечает юбилей — 35 лет. Известная своими оригинальными выходками бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» планирует провести день с семьей, а на выходных устроить грандиозную вечеринку с приглашенными коллегами из шоу-бизнеса. ФАН вспомнил приключения Ольги Бузовой в 2020 году и составил топ-5 самых интересных выходок певицы.

Ванная с лапшой быстрого приготовления

Карантин каждый из знаменитостей переживал по-своему. Кто-то записывал фанатам домашние концерты, кто-то проводил прямые трансляции с ответами на вопросы, а кто-то развлекал поклонников в Instagram.

Во время челленджа с блогером Гусейном Гасановым Ольга Бузова приняла ванну в лапше быстрого приготовления. Певица попыталась выполнить задание оригинально и устроила фотосессию в купальнике.

Между кадрами Бузова показывала явное отвращение, по ее словам, лапша была неприятная на и ощупь, и на вкус, ее даже не посолили. Но ради эффектного фото звезда выполнила челлендж до конца. К слову, поклонники не совсем поняли, зачем Ольга залезла в ванную с лапшой.

 «На что только ни готовы люди при отсутствии интеллекта», — прокомментировала фото bmwprojecte39.

Выход в трусах в Кремлевском дворце

26 октября в Кремлевском дворце проходил концерт в честь 23-летия телеканала «Муз-ТВ». Ольга Бузова в очередной раз шокировала фанатов провокационным нарядом, появившись на сцене Кремлевского дворца в трусах.

Боди, сшитое из полосок черного бархата со стразами и прозрачной ткани, действительно издали напоминало нижнее белье, которое певица «забыла» прикрыть нарядом. Антуража образу добавили лаковые ботфорты.

Чем удивила Бузова в 2020 году: топ-5 выходок певицы

Часть поклонников возмутилась откровенным нарядом Бузовой на таком светском мероприятии.

«Пора уже поверх трусов платья надевать!» — прокомментировала elena.agaeva75.

Нашлись и те, кто поддержал смелый аутфит певицы.

«Смотрели концерт ради тебя. Шикарная!» — поделилась мнением irina_borodullina.

«Похищение» Бузовой

В июле в сети появился ролик, в котором Ольгу Бузову похитили несколько мужчин. Нападение произошло вечером в центре Москвы. Один из похитителей накинул на певицу мешок, а затем со своими сообщниками попытался засунуть Бузову в машину. Видео на этом обрывается.

Чем удивила Бузова в 2020 году: топ-5 выходок певицы

Фанаты предположили, что похищение было постановочным. Тем более, мать Ольги позже заявила, что ее дочь в это время где-то отдыхала, и с ней все в порядке. Сама же певица не объяснила ситуацию, заявив лишь, что «пережила стресс».

Пьяный эфир на «Дом-2»

Еще одно скандальное видео появилось в июле 2020 года. В нем Бузова ведет лобное место, но при этом едва выговаривает слова. Позже певица призналась, что пришла на эфир в нетрезвом состоянии, заявив, что позволила себе это впервые за 16 лет участия в программе. Поклонники осудили поведение Бузовой, поэтому ей пришлось публично извиниться за свое поведение.

Чем удивила Бузова в 2020 году: топ-5 выходок певицы

«У меня было классное настроение, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите», — объяснила Бузова в своем профиле в Instagram.

Истерика на «Ледниковом периоде»

Оценки строгих судей не раз расстраивали Ольгу Бузову. После одного из ее выступлений с фигуристом Дмитрием Соловьевым у певицы случилась настоящая истерика. Успокоить Ольгу пыталась вся команда шоу. По словам телеведущей, она слишком много вкладывалась в номера, чтобы получать такие низкие оценки. В итоге утешить звезду смог только ее партнер по льду.

Чем удивила Бузова в 2020 году: топ-5 выходок певицы

В 2021 году Ольга Бузова начала удивлять поклонников и коллег по шоу-бизнесу сразу после Нового года. На Мальдивах она сыграла символическую свадьбу со своим бойфрендом Давидом Манукяном.

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