Чем удивила Бузова в 2020 году: топ-5 выходок певицы

20 января певица, телеведущая, актриса Ольга Бузова отмечает юбилей — 35 лет. Известная своими оригинальными выходками бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» планирует провести день с семьей, а на выходных устроить грандиозную вечеринку с приглашенными коллегами из шоу-бизнеса. ФАН вспомнил приключения Ольги Бузовой в 2020 году и составил топ-5 самых интересных выходок певицы.

Ванная с лапшой быстрого приготовления

Карантин каждый из знаменитостей переживал по-своему. Кто-то записывал фанатам домашние концерты, кто-то проводил прямые трансляции с ответами на вопросы, а кто-то развлекал поклонников в Instagram.

Во время челленджа с блогером Гусейном Гасановым Ольга Бузова приняла ванну в лапше быстрого приготовления. Певица попыталась выполнить задание оригинально и устроила фотосессию в купальнике.

Между кадрами Бузова показывала явное отвращение, по ее словам, лапша была неприятная на и ощупь, и на вкус, ее даже не посолили. Но ради эффектного фото звезда выполнила челлендж до конца. К слову, поклонники не совсем поняли, зачем Ольга залезла в ванную с лапшой.

«На что только ни готовы люди при отсутствии интеллекта», — прокомментировала фото bmwprojecte39.

Выход в трусах в Кремлевском дворце

26 октября в Кремлевском дворце проходил концерт в честь 23-летия телеканала «Муз-ТВ». Ольга Бузова в очередной раз шокировала фанатов провокационным нарядом, появившись на сцене Кремлевского дворца в трусах.

Боди, сшитое из полосок черного бархата со стразами и прозрачной ткани, действительно издали напоминало нижнее белье, которое певица «забыла» прикрыть нарядом. Антуража образу добавили лаковые ботфорты.

Часть поклонников возмутилась откровенным нарядом Бузовой на таком светском мероприятии.

«Пора уже поверх трусов платья надевать!» — прокомментировала elena.agaeva75.

Нашлись и те, кто поддержал смелый аутфит певицы.

«Смотрели концерт ради тебя. Шикарная!» — поделилась мнением irina_borodullina.

«Похищение» Бузовой

В июле в сети появился ролик, в котором Ольгу Бузову похитили несколько мужчин. Нападение произошло вечером в центре Москвы. Один из похитителей накинул на певицу мешок, а затем со своими сообщниками попытался засунуть Бузову в машину. Видео на этом обрывается.

Фанаты предположили, что похищение было постановочным. Тем более, мать Ольги позже заявила, что ее дочь в это время где-то отдыхала, и с ней все в порядке. Сама же певица не объяснила ситуацию, заявив лишь, что «пережила стресс».

Пьяный эфир на «Дом-2»

Еще одно скандальное видео появилось в июле 2020 года. В нем Бузова ведет лобное место, но при этом едва выговаривает слова. Позже певица призналась, что пришла на эфир в нетрезвом состоянии, заявив, что позволила себе это впервые за 16 лет участия в программе. Поклонники осудили поведение Бузовой, поэтому ей пришлось публично извиниться за свое поведение.

«У меня было классное настроение, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите», — объяснила Бузова в своем профиле в Instagram.

Истерика на «Ледниковом периоде»

Оценки строгих судей не раз расстраивали Ольгу Бузову. После одного из ее выступлений с фигуристом Дмитрием Соловьевым у певицы случилась настоящая истерика. Успокоить Ольгу пыталась вся команда шоу. По словам телеведущей, она слишком много вкладывалась в номера, чтобы получать такие низкие оценки. В итоге утешить звезду смог только ее партнер по льду.

В 2021 году Ольга Бузова начала удивлять поклонников и коллег по шоу-бизнесу сразу после Нового года. На Мальдивах она сыграла символическую свадьбу со своим бойфрендом Давидом Манукяном.