Стендапер Вячеслав Верещака раскритиковал юмор в TikTok

Санкт-Петербург, 20 января. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН ведущий специальных программ на радио Юмор ФМ (2008–2016 гг.), актер, стендап-комик Вячеслав Верещака раскритиковал юмор в TikTok и рассказал, есть ли в России перспективные юмористические проекты.

По словам Вячеслава Верещаки, сейчас мир и Интернет «взрывает» TikTok. Он отметил, что совершенно не понимает истории, когда люди смеются над чужими кривляньями в TikTok под какую-нибудь фонограмму.

Несмотря на странный юмор в TikTok, в России есть перспективные юмористические проекты, отметил комик.

«Классные штуки делает, конечно же, Семен Слепаков. Его юмор всегда актуален, моден и интересен. Юмор Слепакова иногда даже смешной и грустный одновременно», — рассказал эксперт.

Специалист также оценил творчество Антона Лапенко.

«Антон классный в плане создания образов и интересного снятия своих персонажей. Его проект очень крутой», — подчеркнул Вячеслав Верещака.

Наряду с этим комик сообщил, что больше предпочтения отдает зарубежному юмору. По его словам, там остроумны все, особенно Луи Си Кей. Вместе с тем Вячеслав Верещака объяснил, что сейчас в мире зарубежного юмора происходит глобальное переосмысление. Так, раньше зарубежные комики шутили обо всем, главное — чтобы объект, на который была направлена шутка, заслуженно обсмеивался, «либо обладал семью смертными грехами». Однако эксперт отметил, сейчас в США «уже ни о чем нельзя шутить».