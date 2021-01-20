Первый день Байдена: отмена политики Трампа и возвращение к эпохе Обамы 

Избранный президент США, который сегодня официально займет пост лидера Соединенных Штатов, подпишет 17 исполнительных актов в первые часы работы на новой должности. Фактически эти шаги направлены на возвращение «эпохи Обамы». Команда Байдена намерена обратить вспять «серьезный ущерб», который якобы принесла администрация Трампа.

«Он хочет засучить рукава и приступить к работе как можно быстрее», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Здравствуй, Мексика

Байден объявит о немедленном прекращении финансирования строительства пограничной стены вдоль американо-мексиканской границы. Средства обещано направить в другое русло. По факту Дональд Трамп решил лишь разграничить территорию забором, нейтральной полосой и средствами обнаружения нарушения государственной границы.

Новый советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена имеет совершенно другой подход к региональной миграции. Однако как он скажется на этой сфере в целом, остается лишь гадать.

Назад в Париж

Байден также подпишет документ о присоединении к Парижскому климатическому соглашению. США покинули соглашение еще в прошлом году. Это был глобальный пакт, созданный во времена администрации Обамы.

В самом документе есть недостатки, которые могут привести экономику США в упадок. Кроме того, в соглашении отсутствуют юридические обязательные требования по сокращению странами выбросов парниковых газов. В итоге каждое государство определяет и вносит свой вклад в проект, в зависимости от приоритетов и возможностей нации.

При вступлении в соглашение США придется ввести новые правила для энергетического сектора, в частности пострадает бизнес американских предпринимателей. Что уж говорить о работе трубопровода Keystone XL, строительство которого явно заморозится.

Доступное жилье

Байден также продлит мораторий на выселение и выкуп заложенного имущества для тех, кто пострадал от «беспрецедентного кризиса доступности жилья», вызванного пандемией, до 31 марта.

Однако мораторий и так существует и продолжит действовать, несмотря на распоряжения избранного президента США. Эксперты считают, что Байден совершил «популистский ход», чтобы привлечь к себе внимание американцев.

К какому же итогу приведут первые решения Байдена на посту президента Соединенных Штатов? Граница с Мексикой снова превратится в неуправляемый хаос. Сотни тысяч мигрантов проложат незаконный путь в США и отберут работу у жителей страны. Остановка работы трубопровода Keystone XL лишит американцев тысяч рабочих мест, а страну — независимости от нефти.

С оптимизмом на такие итоги смотреть трудно.