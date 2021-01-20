Джигурда рассказал о том, что его родных на Украине держат в заложниках

Лженационалисты своей жестокостью держат в заложниках большую часть населения Украины. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник сообщил, почему не посещает российский Крым.

«Мне тоже предлагали хорошие деньги за выступления там, но, поскольку у меня украинское гражданство, и я знаю, что творится в моей родной стране после переворота, я не поехал, чтобы у моих родных и близких не было неприятностей», — рассказал актер.

Он указал на то, как тяжело обстоят дела на Украине на сегодняшний день.

«Не только мои родственники оказались в заложниках. Я убежден, что в таком же положении находится 70–80% жителей Украины. Там всего 2% лженационалистов, как я их называю, которые своей жестокостью держат в страхе остальное население», — отметил артист.

Никита Джигурда привел конкретный пример процветающей дискриминации.

«Чего только стоит закон о том, что в магазинах, в сфере обслуживания можно использовать только украинский язык», — подчеркнул актер.

Он пояснил, что для него этот вопрос крайне важен.

«Это как раз причина, почему я отказался от предложений того же Олега Тягнибока еще до переворота, когда он меня звал к себе в партию и обещал золотые горы. Я спросил, а что будет с русским языком? Будет ли он вторым государственным. «Это не от нас зависит» — сказал Олежка. Я ему ответил, получается, что вы не националисты, а просто продались, работаете по программе Запада и плюете на тот факт, что Тарас Шевченко — икона Украины — дневники писал на русском языке. Вы называете Украину — Европой. Я тоже. Но при этом в Бельгии и Швейцарии — три-четыре государственных языка», — резюмировал Никита Джигурда.

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