Экс-участник «Уральских пельменей» рассказал о дозволенном в политических шутках

Актер, продюсер, создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский считает, что, выбирая тему или повод для шутки, каждый должен руководствоваться внутренней цензурой.

«В некоторых религиях говорится: не создавай удобства человеку. Здесь то же. Ты можешь шутить, но когда ты переходишь на личности и вызываешь обратный негатив, никому хорошо от этого не будет: ни тому, о ком ты пошутил, ни тебе, потому что он завелся. Здесь все надо делать тонко и более обобщенно, как это делал Михаил Жванецкий. Когда это в лоб, грубо — мне такое не нравится», — заявил Сергей Нетиевский в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?».

По мнению артиста, те люди, которые шутят грубо, делают это, чтобы получить какие-то дополнительные дивиденды с шутки, помимо эмоциональной разрядки.

«Они просто хотят хайпануть. Когда эти события болезненны и эмоционально заряжены, ты пытаешься снять пену, я считаю, это тоже неправильно. Политкорректность здесь все равно должна быть, потому что ты задеваешь, как в случае и с религиями, чувства верующих», — считает Сергей Нетиевский.

В то же время искоренить юмор в человеческом обществе, уверен продюсер «Уральских пельменей», какими-то запретами невозможно. Даже такому чересчур политкорректному государству, как США.

«Юмор — это защитная реакция людей на стресс, а также инструмент небольшой манипуляции, чтобы чуть-чуть поддеть сильных мира сего, чтобы они не чувствовали себя слишком комфортно», — пояснил Сергей Нетиевский.

В России, отметил актер, к счастью, ни с какими запретами на юмор он не сталкивался, даже в отношении первых лиц государства.