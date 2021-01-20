

В свое время журналы с анекдотами и карикатурами сметались с полок газетных киосков. Затем народная любовь к этим жанрам потихоньку угасла. Но сегодня анекдоты и мемы на политические темы вновь набирают обороты. Политические события в нашей стране и мире стали едва ли не самым популярным поводом для шуток. Правда, если раньше «запрещенный смех» существовал в СССР, сейчас цензуру на шутки вводит западный мир. Борцы за свободу слова готовы закрыть СМИ из-за шутки, которую даже сложно назвать неполиткорректной. В России же смеются от души и над всеми, будь то политики или ярые феминистки. Что происходит с юмором и сатирой в России и мире? Почему упала популярность КВН? Допустимы ли жесткие шутки? И как американцы лишились не только свободы слова, но и чувства юмора? Эти вопросы обсудили филологи, комики, журналисты, публицисты и историки в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам кандидата филологических наук Павла Бородина, анекдот в классическом его понимании все же ушел из обихода современного человека. И причина тому — «четвертая электронная революция».

«Информация сейчас распространяется со скоростью света. А анекдот — это устный жанр, это маленькая драма, это пьеска. То, что в Интернете называют анекдотами, ими не является. В анекдотах есть сюжет. А высказывание про Навального, например, — это просто остроумная фраза. <…> Здесь именно уменьшается сфера устного общения. Молодежь очень визуальна. Они смеются над мемами и больше не рассказывают анекдоты на кухне по очереди», — пояснил филолог.

Он добавил, что очередная техническая революция расколола общество: кто-то смеется над шутками Comedy Club, а кто-то предпочитает выступления Петросяна. Некоторые люди вообще отказываются смотреть телевизор, считая это пошлым. Ведущий, стендап-комик, сценарист Вячеслав Верещака считает, что жанр анекдота в России все же сохранился.

«Анекдот как был, так и остался. Это произведение искусства, которое передают из уст в уста. В принципе, шутки меняются, но сама анекдотичная форма осталась такой, какой была, сравните с периодом хоть 20-летней, хоть 30-летней давности, — считает комик. — Из свежего, например. Посетитель в кафе подзывает официанта и говорит: «Что-то у вас мясо какое-то невкусное, жесткое — не прожевать». А официант ему отвечает: «Так вы масочку-то снимите».

Сейчас все большее количество людей предпочитают выступления стендап-комиков и блогеров, которые ведут свои выступления на Интернет-каналах. Неужели телевизионный юмор потихоньку умирает? Депутат Мурманской областной думы, бывший капитан команды КВН «Сборная Мурманска» Герман Иванов считает, что эти форматы сравнивать нельзя: для каждого найдется и свой зритель, и свой участник.

«Это противостояние комиков из КВН и с Первого канала и интернет-юмористов началось давно, примерно с 2013 года. Они говорят, что система КВН порочна, потому что они не смогли здесь пробиться. Но надо понимать принципиальную разницу. Если КВН — это коллективная история, то Интернет — это индивидуальная вещь. Стратегия достижения успеха и там, и там — разная. Что касается нашей команды, то мы добивались пиар-эффекта для нашего города. Никто из нас дальше не пошел на ТВ. Нам просто хотелось рассказать, что есть такой край. Но когда мы говорим про стендап, то это больше продвижение отдельной личности», — объяснил бывший кавээнщик.

Продюсер, создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в свою очередь считает, что КВН всегда отражал и отражает общество, в котором мы живем. Просто раньше не было столько средств персонализации юмора, а сейчас за одну минуту можно создать свой юмористический канал.

«Мы в своих выступлениях позволяли себе шутки про политиков. Не скажу, что это была очень острая сатира. Просто жанр телевидения запаздывает по сравнению с Интернетом. Пока сняли, пока смонтировали, пока пустили в эфир — уже сто блогеров на эту тему пошутили. Но это чистое развлечение, и где-то оно часто ниже пояса», — поделился шоумен.

О том, что современный юмор становится все более жестким, сказал и журналист, писатель Максим Кононенко. Он уверен, что именно легкодоступность публики, которую обеспечил Интернет, сыграла злую шутку с этой сферой.

«Главное — избегать озлобленности в юморе. Раньше мы смеялись над шутками участников КВН, но туда надо было как-то попасть. Сейчас достаточно просто нажать кнопку. Из-за этого в юморе появляется много необоснованной агрессии. Люди пытаются показать себя иначе, чем другие, используя приемы, которые раньше были неприемлемы», — считает журналист.

Однако даже за жесткие и агрессивные шутки комики в России не подвергаются гонениям, в отличие от США. Американское сатирическое издание «Вавилонская пчела» чуть не закрыли из-за шутки: «Мотоциклист, который идентифицирует себя как велосипедист, установил мировой рекорд в велоспорте», — посчитав, что она оскорбляет трансгендеров.

«Раньше в США можно было шутить над всем. Это и нравилось. Главное — чтобы объект насмешек этой шутки заслуживал или обладал семью грехами. Мы это подсознательно понимаем и смеемся. У меня сейчас такое ощущение, что в Америке вообще теперь шутить нельзя. Наказание за шутку про мотоциклиста — это просто маразм», — прокомментировал ситуацию с изданием Вячеслав Верещака.

В России сегодня можно «болтать гораздо свободнее», чем на Западе, заявил историк, публицист Евгений Понасенков. Хотя изначально именно Запад был политически ориентирован на свободу слова, но сегодня это право там «абсолютно растоптано». По словам историка, в этом и есть основной юмор. Максим Кононенко объяснил, почему за океаном теперь шутить надо очень осторожно.

«Американское общество само по себе тоталитарно при достаточно либеральном государстве. У нас ситуация противоположная — традиционно довольно авторитарное государство, но население очень толерантное. И в России все возмущения радикальных феминисток из-за того, что кто-то что-то не так сказал, выглядят сами по себе смешно. Мне кажется, у нас не будет такой реакции, как в США. Мы устроены иначе. Для нас самоирония — это залог выживания. Мы всю жизнь относились к себе с иронией. Это одна из наших сильных черт», — сказал он.

При этом он отметил, что россияне тоже становятся объектом нападок американской системы. В основном это проявляется в коммерческой сфере. Отечественные звезды не единожды лишались контрактов из-за неполиткорректных, по мнению владельцев зарубежных компаний, высказываний или шуток.