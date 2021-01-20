Марков: Даже в оппозиционной коалиции Навального считают предателем

Политолог Сергей Марков прокомментировал информацию о том, что Алексей Навальный призвал сторонников выходить на митинги в связи со своим арестом. Марков убежден, что количество людей, которые решат участвовать в несанкционированных мероприятиях, будет невысоким.

Арест Навального и незаконные акции

Ранее блогера поместили под стражу по решению суда на 30 суток — до 15 февраля. Глава сети региональных штабов Леонид Волков объявил, что в ответ на арест Навального начинается подготовка к протестным акциям по всей России.

«Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал Волков у себя в соцсетях, указав, что сейчас он находится в Берлине.

В последнем обращении, записанном в отделении полиции в Химках, Навальный призвал свою аудиторию «не бояться выходить на улицу».

Поддержка ФБК ограничена прозападными взглядами

В комментарии ФАН Марков пояснил, что заявление Навального носит однозначно провокационный характер. Однако ожидать большого количества людей на анонсированных им акциях не стоит, но и нельзя исключать, что даже в умеренном формате митинги могут состояться.

«Они могут пройти в большинстве городов, но будут носить характер пикетов. Это связано с тем, что сетка из штабов, чтобы этим управлять, уже давно создана. Причем не без участия американских спецслужб. Они активно приступили к подготовке организации данной сетки и точно ее задействуют», — сказал политолог.

Так или иначе, людей, которые могут выйти на митинг в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом на территории РФ), будет крайне мало, уверен эксперт. Он отметил, что коронавирус в соответствующем контексте будет играть не решающую роль, поскольку количество граждан, выступающих на стороне Навального, ограничено только теми, кто заинтересован в политическом доминировании Запада над Россией.

«Они хотят, чтобы Россия не была сильной независимой страной. Им нужно, чтобы она была подчинена США, НАТО и их союзникам. Таких людей в России очень мало — считанные проценты. Поддержка Навального строго этим ограничена, она не выходит за пределы этой статистики», — заключил Марков, подчеркнув, что в даже в оппозиционной коалиции основателя ФБК многие считают предателем.

Напомним, Навального задержали 17 января по прибытии в Россию из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что арест блогера связан с иском о замене ранее назначенного условного срока на реальный в рамках дела о хищении у компании «Ив Роше».