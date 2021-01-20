Даня и Илья Милохины спустя 17 лет встретятся в эфире Первого канала со своей матерью

Известный блогер и музыкант Даня Милохин и его старший брат Илья через семнадцать лет увидят свою родную мать, сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала. Долгожданная и сенсационная встреча состоится вечером в четверг, 21 января, в ток-шоу «Пусть говорят».

Даниил, ныне — один из самых популярных тиктокеров, родился в Оренбурге 6 декабря 2001 года. Детство у него было тяжелым, так как родители — отец, страдавший алкоголизмом, и мать — развелись. И в возрасте трех лет мальчика вместе с его старшим братом отдали в детский дом.

В 13 лет Даню и Илью взяла к себе приемная семья, причем старший даже не хотел покидать приют. И вот сотрудники «Пусть говорят» проделали огромную работу, чтобы мать снова увиделась со своими сыновьями, что лично очень удивило Илью.

«Мне не хватало ласки, любви, мне вот этого не хватало очень сильно», — признался, в частности, он.

Братья ждали этой встречи целых семнадцать лет. Но смогут ли они простить своих родителей?.. Об этом станет известно из программы «Пусть говорят».

Ранее известный российский певец Николай Басков рассказал о том, почему он записал совместную песню с Даней Милохиным.