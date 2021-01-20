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Латинская Америка

Первая бесплатная сеть 5G появилась в Латинской Америке

Первая бесплатная сеть 5G появилась в Латинской Америке

Сантьяго, 20 января. Первая в Латинской Америке зона интернета пятого поколения покрывает площадь в 5,5 квадратных километров. Об этом сообщает Twitter аккаунт заместителя министра телекоммуникаций Чили.

В зоне высокоскоростного интернета в центре Сантьяго расположены больницы, парки, образовательные учреждения и офисы крупных компаний. В создании местной сети 5G принимали участие итальянская компания Entel и шведская корпорация Ericsson. В конце 2020 года в Чилийском университете была открыта лаборатория 5G для разработки и тестирования решений для сети пятого поколения в сфере образования, транспорта, сельского хозяйства и промышленности.

Правительство Себастьяна Пиньеры намеревается повысить качество жизни чилийцев с помощью внедрения новых технологий. По мнению властей, продвижение инноваций и технологической трансформации общества будет способствовать развитию экономической и социальной сферы.

Технология 5G позволяет увеличить скорость интернет-соединения в десять раз и количество подключенных устройств более чем в 100 раз. Согласно планам правительства, с лета 2021 года интернет пятого поколения будет применяться в Чили повсеместно.

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