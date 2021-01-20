Первая бесплатная сеть 5G появилась в Латинской Америке

Сантьяго, 20 января. Первая в Латинской Америке зона интернета пятого поколения покрывает площадь в 5,5 квадратных километров. Об этом сообщает Twitter аккаунт заместителя министра телекоммуникаций Чили.

???? @LUN destaca la inauguración de la primera #Zona5G de Chile, donde comercios, hospitales y transeúntes, que cuenten con dispositivos compatibles, podrán interactuar con esta red y experimentar sus beneficios.

Conoce más detalles en ???? pic.twitter.com/wNi8YDVxwa — Subsecretaría de Telecomunicaciones (@subtel_chile) January 20, 2021

В зоне высокоскоростного интернета в центре Сантьяго расположены больницы, парки, образовательные учреждения и офисы крупных компаний. В создании местной сети 5G принимали участие итальянская компания Entel и шведская корпорация Ericsson. В конце 2020 года в Чилийском университете была открыта лаборатория 5G для разработки и тестирования решений для сети пятого поколения в сфере образования, транспорта, сельского хозяйства и промышленности.

Правительство Себастьяна Пиньеры намеревается повысить качество жизни чилийцев с помощью внедрения новых технологий. По мнению властей, продвижение инноваций и технологической трансформации общества будет способствовать развитию экономической и социальной сферы.

Технология 5G позволяет увеличить скорость интернет-соединения в десять раз и количество подключенных устройств более чем в 100 раз. Согласно планам правительства, с лета 2021 года интернет пятого поколения будет применяться в Чили повсеместно.