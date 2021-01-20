Певец Данко ответил на обвинения в отказе помогать своей больной дочери

Модель Наталья Устюменко организовала сбор средств на лечение общей с певцом Данко дочери. Экс-возлюбленная артиста утверждает, что он не дает денег на содержание маленькой Агаты. В свою очередь певцу данная ситуация представляется совсем иначе, в разговоре с корреспондентом ФАН он ответил на обвинения бывшей спутницы жизни.

По словам Александра Фадеева, он же Данко, судебные приставы сняли со счета артиста порядка 200 тысяч рублей, и он был бы рад дать больше, но только деньги взять неоткуда.

«Буквально за этот месяц было списано больше 200 тысяч рублей и еще за предыдущие месяцы было списано более 100 тысяч. Что еще я могу сделать? У меня нет концертов из-за коронавируса. Она получает мои последние деньги. А я, между прочим, содержу семью», — заявил певец.

Споры вокруг Устюменко и Данко на тему алиментов младшей дочери идут давно. Через суд модель добилась выплаты средств на содержание ребенка. Изначально Фадеев счел решение суда несправедливым, однако теперь его мнение изменилось в другую сторону.

«Если бы у меня было больше денег, то я бы мог дать больше. Но у меня денег нет вообще. Меня просто разрывают все, те же приставы, которые потеряли всякий стыд. Вот связался с бабой и попал. Мне кажется, она думает, что я бездонный кошелек», — заключил артист.

По словам Данко, алименты и другие обязательства перед государством он выполняет. Даже закрыл глаза на то, что с его карты списываются деньги без предупреждения.

«Без предупреждения просто берут и снимают деньги. При том, что по квитанции все оплачено. Я в шоке от того, в какой стране мы живем, чудовищный беспредел», — подытожил исполнитель.

Ранее Данко назвал 2020 год худшим из всех из-за несправедливых алиментов и коронавируса, однако это не помешало ему приобрести двухэтажный особняк с тремя спальнями в Ялте.