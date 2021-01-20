Джигурда прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву

Вовлечение в политические споры непричастных деятелей культуры — это большая глупость. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник Федерального агентства новостей отреагировал на новость о том, что власти Литвы на пять лет запретили певцу Филиппу Киркорову въезд в свою страну за посещение артистом территории Крыма после воссоединения с Россией.

«Что я могу сказать, Литва останется без талантливого артиста, а сам он от этого ничего не потеряет. Филипп Киркоров — красавчик, профессионал своего дела. <...> Во всем русскоязычном мире не станут его меньше любить», — отметил актер.

Джигурда рассказал о возможных причинах и дальнейших перспективах этого события.

«Потом к этому могут присоединиться Эстония, Латвия. Вполне вероятно. Вы же понимаете, что это решение связано с политикой. Его приняла не Литва, а те, кто сказали ей так поступить. Это теневые игроки и те, кто запустил по всему миру «барановирус» для того, чтобы разорить малый и средний бизнес, посеять хаос и потом скупить все за гроши», — сообщил исполнитель песен.

Никита Джигурда также указал на недопустимость подобных действий.

«Понятно, что всех артистов, которые посещали Крым, будут прессовать. Вообще, это большая глупость. То, что называют искусством, должно примирять людей. Филипп Киркоров не вмешивается в политику и радует публику своим творчеством. Он вообще не при делах в этих разборках. Это как с Олимпийскими играми: они призваны объединять вместо войны, соревноваться в спорте», — посетовал исполнитель песен.

В завершение он призвал жителей России проявить стойкость и не реагировать слишком остро на такие новости.

«Надо держаться и не допустить хаоса, который со всех сторон хотят вызвать», — резюмировал Никита Джигурда.

Ранее актер прокомментировал иск родителей Жанны Фриске к телеведущему Дмитрию Шепелеву из-за продажи доли в квартире певицы.