Неэффективная работа МВД: полковник в отставке прокомментировал рост преступлений

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что уровень преступности во время пандемии в России по итогам года вырос на 1%, но по тяжким и особо тяжким преступлениям — сразу на 14%. Больше всего выросло число криминальных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Интернета и мобильной связи.

ФАН поговорил с представителем коллегии адвокатов «На Малой Дмитровке», полковником милиции в отставке Евгением Черноусовым. Он пояснил, с чем может быть связан рост преступности именно в сфере мошенничества.

«Это можно объяснить тем, что люди лишились работы, а жить надо. Естественно, вышли на тропу совершения преступления. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что мошенничество — самое опасное преступление в РФ», — рассказал эксперт.

По мнению полковника в отставке, рост преступлений с завладением чужого имущества связан с тем, что правоохранительные органы, возможно, работают не в полную силу. И нужно эффективнее организовывать работу МВД, поскольку именно от сотрудников полиции зависит раскрываемость имущественных преступлений.

«Этих мошенников никогда не было в Советском Союзе. Надо сокращать другие подразделения, пускай они, как технари, сидят и отлавливают их. Если бы мы так плохо работали в Советском Союзе, нас бы быстро убрали с должностей», — резюмировал собеседник ФАН.

Также Евгений Черноусов предложил увеличить тюремный срок за мошенничество с десяти лет лишения свободы до двадцати.