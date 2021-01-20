Донбасс сегодня: морская пехота ВСУ несет потери, из армии Киева массово бегут солдаты

Донбасс, 20 января. Из воинской части ВСУ систематически выносили оружие и боеприпасы. Морская пехота Киева продолжает нести небоевые потери. Украинские силовики массово дезертировали после новогодних праздников. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики на Мариупольском и Донецком направлениях обороны. В основном применялись автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Потерь со стороны дончан нет, о разрушениях также не сообщается.

Морская пехота ВСУ несет потери в Донбассе

Источник Народной милиции ДНР в штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщает о новых потерях в украинской армии. В настоящий момент расследование по факту ранения военнослужащего проходит в 18-м отдельном батальоне 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Оказалось, ефрейтор Медведев получил ранения по неосторожности в состоянии алкогольного опьянения.

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошла безвозвратная потеря. В районе села Ломакино во время мероприятий по расчистке снежных завалов и выкапывания из снега застрявшей техники был обнаружен военный ЗИЛ-131, в котором находилось тело бойца 501-го отдельного батальона морпехов. Установленная причина смерти — удушение продуктами горения топлива.

Из бригады ВСУ систематически выносили оружие и боеприпасы

Элита украинской армии, к которой причисляют морскую пехоту, помимо глупых потерь личного состава, несет и потери репутационные. Об этом свидетельствуют разведданные Народной милиции ДНР о происшествии 17 января в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, где в ограждении полевого артиллерийского склада в районе поселка Мангуш Донецкой области обнаружилась дыра длиной в 15 метров, через которую начальник склада ракетно-артиллерийских вооружений бригады систематически выносил дорогостоящее военное имущество.

За время таких «марш-бросков» предприимчивый тыловик вынес несколько десятков дорогостоящих бронежилетов и кевларовых шлемов, несколько гранат, пистолеты Макарова и автоматы Калашникова в общем количестве пять штук, более тысячи патронов к автомату и три американских прибора ночного видения AN/PVS-14. Восстановить недостачу имущества поручено командиру бригады до прибытия в часть контрольно-ревизионной комиссии из министерства обороны.

Массовое бегство из украинской армии

Новогодние праздники продолжают приносить командирам украинской армии неприятные сюрпризы. Недавно в частях северной оперативно-тактической группировки войск прошли строевые смотры в рамках мероприятий по сверке учетного личного состава с реальным наличием бойцов на местах. Оказалось, до полусотни военнослужащих не вышли из отпусков либо дезертировали после праздников. Всего установлено отсутствие 47 солдат и офицеров, уточнили в Народной милиции ЛНР, добавив, что командование группировки скрывает факты дезертирства от военной полиции, опасаясь расследований и дисциплинарных взысканий.