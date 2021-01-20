Глава Дагестана раскритиковал чиновников за отношение к воинам-афганцам и детям-сиротам

Махачкала, 20 января. Дагестанские министры и руководители муниципалитетов подверглись жесткой критике врио главы республики Сергея Меликова за недостаточно эффективную работу при обеспечении жильем детей-сирот и ветеранов войны в Афганистане. Как выяснил ФАН, проблемы в этой сфере связаны с недостаточным финансированием соответствующих программ и нарушениями со стороны властей на местах.

На совещании, посвященном обозначенным вопросам, Меликов отметил, что они не решаются на протяжении многих лет. Говоря об обеспечении жильем воинов-афганцев, руководитель региона подчеркнул, что нынешнее отношение к ним чиновников недопустимо.

«Я вижу бессовестное отношение со стороны некоторых руководителей к людям, которые исполняли свой долг перед родиной. Поражает отношение к героям. Мы не стали героями из-за того, что заняли министерские кресла. Ничего не мешало составить в Дагестане программу для того, чтобы мы могли за какое-то время, но не за 30 лет, каждому афганцу пожать руку и вручить ключи от квартиры», – заявил Меликов.

Он напомнил, что размер субсидии, которая положена каждому «афганцу», составляет немногим более миллиона рублей. В 2021 году ее должны получить 195 ветеранов.

В региональном Минтруде ФАН сообщили, что это число втрое больше, чем в среднем за предыдущие несколько лет. При этом в очереди на улучшение жилищных условий в ведомстве находятся еще 685 человек.

«В 2018 году жилье получили 29 воинов-афганцев, в 2019 году – 62, в прошлом году – 83. В этом году на эти цели выделено уже 222 миллиона рублей. Сейчас наше министерство на своем уровне готовит постановление, которое будет регулировать сам порядок предоставления этой субсидии из республиканского бюджета», – отметили в пресс-службе Минтруда РД.

Еще 2346 «афганцев» стоят в очереди на получение жилья в республиканском Минстрое. В ведомстве констатировали, что не располагают соответствующим жилищным фондом, но предлагают выход из ситуации путем предоставления квартир ветеранам и другим льготным категориям граждан в домах, исключенных из программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

«Сергей Меликов в целом одобрил это предложение. Он поручил проконсультироваться по этому вопросу с дагестанским парламентом, прокуратурой республики и другими органами», – рассказали ФАН в министерстве.

На том же совещании врио главы региона также отрицательно отозвался о работе чиновников при обеспечении жильем детей-сирот. Он сообщил, что из республиканского бюджета на эти цели в наступившем году будет выделено 450 миллионов рублей, еще 131 миллион регион получит из федерального центра.

При этом Меликов подчеркнул, что это позволит закупить жилую площадь для 600 детей, но для обеспечения квадратными метрами всех нуждающихся сирот необходимо почти три миллиарда рублей. Руководитель региона обвинил чиновников в воровстве бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

«За три года жильем в Дагестане обеспечено более 900 детей, но общее их число составляет около трех тысяч. Если у нас сегодня такая очередь, то это значит, что мы не обеспечивали их жильем раньше. На каком основании? Кто дал право воровать деньги у сирот? Почему мы до сих пор не обеспечивали их жильем как положено? Мы могли бы каждый год закрывать вопросы по 150–180 детям-сиротам при должной работе», – сказал врио главы РД.

Он добавил, что администрации некоторых муниципалитетов показали свою несостоятельность при организации приобретения жилья даже при наличии достаточного объема средств. В частности, это относится к мэрии города Избербаша.

«Например, в прошлом году администрацией Избербаша жилыми помещениями не были обеспечены 15 детей. Причина – застройщик не успел завершить строительные и ремонтные работы. Хотя этот застройщик определялся при участии самой мэрии», – констатировал Меликов.

В счетной палате Дагестана ФАН сообщили, что в сфере обеспечения детей-сирот в республике за 2019 год выявлено большое количество нарушений со стороны муниципалитетов. Тогда власти на местах получили на эти цели более 259 миллионов рублей.

«В Махачкале приобретались жилые помещения, которые не были обеспечены системами газоснабжения, хотя согласно актам приема-передачи квартиры приобретены как газифицированные. В Агульском и Тляратинском районах нарушались списки очередности предоставления жилья, в городе Хасавюрте и в Дахадаевском районе не было зарегистрировано право собственности на дома и квартиры для детей. В Новолакском, Цумадинском и Цунтинском районах в 2019 году не были выделены средства на приобретение жилых помещений для сирот, состоящих в очереди», – рассказали в ведомстве.

В Минобрнауки ФАН уточнили, что в 2020 году жилье получили 316 детей-сирот. В то же время, в ходе проверки было выявлены и нарушения, в том числе, когда приобретались дома или квартиры ненадлежащего качества.

«Были факты приобретения такого жилья, эти договоры аннулированы. По всем этим и другим вопросам будут проведены проверки», – заверили в ведомстве.

Отдельно на совещании у Сергея Меликова был затронут вопрос несоответствия стоимости жилья рыночным ценам. Руководитель республики напомнил, что установленная средняя стоимость одного квадратного метра по муниципалитетам не меняется с 2016 года.

Подводя итоги обсуждения, Меликов поручил министрам и руководителям муниципалитетов проработать предложения по совершенствованию работы в плане обеспечения жильем воинов-афганцев и детей-сирот. Первый отчет от ответственных лиц врио главы региона ждет в апреле.

«В Дагестане не с коррупцией нужно бороться, а с щипачами, которые пытаются оторвать эту несчастную копейку от кого угодно – от ребенка, от афганца. Персонально с каждого будет спрошено за это», – предупредил Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что мэр дагестанского Каспийска Борис Гонцов заявил о проведении аттестации для всех работников администрации. Их проверят на соответствие занимаемым должностям, а также проведут конкурс среди горожан для создания кадрового резерва.