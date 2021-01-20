Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Внезапно свалившаяся популярность не только опьяняет молодых знаменитостей, но и служит поводом для сильного стресса. Некоторые звезды встают на опасную дорожку и пробуют запрещенные вещества, не замечая, как попадают в зависимость от наркотиков, которая рушит их карьеру и жизнь. Знаменитости, поборовшие наркозависимость, — в материале ФАН.

Дана Борисова

Заявление матери Даны Борисовой о наркозависимости дочери стало настоящим шоком. Близкие звезды приняли решение отправить ее на принудительное лечение в таиландскую клинику. Там ее ждали беседы с психологом, занятия йогой и изоляция от внешнего мира. В итоге ведущей удалось преодолеть пагубную зависимость. После лечения Борисова решила посвятить себя помощи людям, страдающим от наркозависимости.

Стас Пьеха

Певица Эдита Пьеха рассказывала, что ее внук Стас столкнулся с этой проблемой в юном возрасте.

«Родителей постоянно не было дома, внутри была черная дыра и отсутствие ощущения, что тебя любят. Вещества эту дыру заполняли», — рассказывал сам певец.

Еще в юном возрасте Стас пережил несколько инфарктов и, по его словам, выжил лишь чудом. Близкие решили отправить юношу на учебу в Великобританию, что пошло на пользу молодому человеку. Он смог заполнить душевную пустоту новыми увлечениями и друзьями. Сейчас Стас Пьеха вместе с сестрой открыли реабилитационный центр для людей с наркозависимостью.

Лолита Милявская

Певица призналась, что начала употреблять наркотики из-за усталости. Депрессия сильно изменила жизнь звезды и стала главной причиной наркозависимости. Спасти Лолиту от страшного увлечения смогла только ее семья. Близкие стали уделять ей больше времени, это побудило певицу самостоятельно изучать литературу о наркозависимости и справиться с ней.

Влад Топалов

Певец впервые попробовал наркотики в 2004 году и не смог остановиться. Исполнитель принимал наркотики в огромных количествах, что стало одной из причин распада группы Smash!!. За четыре года Топалов довел свой организм до критического состояния, у него начала отказывать почка. Певец провел несколько недель в больнице и даже думал наложить на себя руки, но, к счастью, смог побороть зависимость.

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс стал популярен в довольно раннем возрасте. Свалившаяся на него слава и вместе с ней стресс побудили Лепса найти утешение в алкоголе и наркотиках. В итоге артист попал в больницу с обширным внутренним кровотечением. Оказавшись на грани жизни и смерти, Лепс переосмыслил свою жизнь, сумел побороть зависимость и вновь вернуться на сцену.

Шура (Александр Медведев)

Оказавшись на пике популярности, Шура не устоял перед соблазном. По словам артиста, он принимал наркотики, которые «убили» его иммунитет. Именно это и спровоцировало появление онкологического заболевания, уверен Шура. Сейчас певец излечился от рака и справился с наркозависимостью.