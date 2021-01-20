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Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Внезапно свалившаяся популярность не только опьяняет молодых знаменитостей, но и служит поводом для сильного стресса. Некоторые звезды встают на опасную дорожку и пробуют запрещенные вещества, не замечая, как попадают в зависимость от наркотиков, которая рушит их карьеру и жизнь. Знаменитости, поборовшие наркозависимость, — в материале ФАН.

Дана Борисова

Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Заявление матери Даны Борисовой о наркозависимости дочери стало настоящим шоком. Близкие звезды приняли решение отправить ее на принудительное лечение в таиландскую клинику. Там ее ждали беседы с психологом, занятия йогой и изоляция от внешнего мира. В итоге ведущей удалось преодолеть пагубную зависимость. После лечения Борисова решила посвятить себя помощи людям, страдающим от наркозависимости.

Стас Пьеха

Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Певица Эдита Пьеха рассказывала, что ее внук Стас столкнулся с этой проблемой в юном возрасте.

«Родителей постоянно не было дома, внутри была черная дыра и отсутствие ощущения, что тебя любят. Вещества эту дыру заполняли», — рассказывал сам певец.

Еще в юном возрасте Стас пережил несколько инфарктов и, по его словам, выжил лишь чудом. Близкие решили отправить юношу на учебу в Великобританию, что пошло на пользу молодому человеку. Он смог заполнить душевную пустоту новыми увлечениями и друзьями. Сейчас Стас Пьеха вместе с сестрой открыли реабилитационный центр для людей с наркозависимостью.

Лолита Милявская

Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Певица призналась, что начала употреблять наркотики из-за усталости. Депрессия сильно изменила жизнь звезды и стала главной причиной наркозависимости. Спасти Лолиту от страшного увлечения смогла только ее семья. Близкие стали уделять ей больше времени, это побудило певицу самостоятельно изучать литературу о наркозависимости и справиться с ней.

Влад Топалов

Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Певец впервые попробовал наркотики в 2004 году и не смог остановиться. Исполнитель принимал наркотики в огромных количествах, что стало одной из причин распада группы Smash!!. За четыре года Топалов довел свой организм до критического состояния, у него начала отказывать почка. Певец провел несколько недель в больнице и даже думал наложить на себя руки, но, к счастью, смог побороть зависимость.

Григорий Лепс

Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Певец Григорий Лепс стал популярен в довольно раннем возрасте. Свалившаяся на него слава и вместе с ней стресс побудили Лепса найти утешение в алкоголе и наркотиках. В итоге артист попал в больницу с обширным внутренним кровотечением. Оказавшись на грани жизни и смерти, Лепс переосмыслил свою жизнь, сумел побороть зависимость и вновь вернуться на сцену.

Шура (Александр Медведев)

Российские звезды, поборовшие наркозависимость

Оказавшись на пике популярности, Шура не устоял перед соблазном. По словам артиста, он принимал наркотики, которые «убили» его иммунитет. Именно это и спровоцировало появление онкологического заболевания, уверен Шура. Сейчас певец излечился от рака и справился с наркозависимостью.

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