Герман Иванов рассказал о противостоянии кавээнщиков и стендаперов

Санкт-Петербург, 20 января. Когда началось противостояние кавээнщиков и стендаперов и в чем их разница, рассказал депутат Мурманской областной думы от «Единой России», капитан команды КВН «Сборная Мурманска» Герман Иванов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«На самом деле противостояние кавээнщиков с юмористами Интернета является очень давним. Оно началось не с выхода современного шоу «Что было дальше» на YouTubе и не с интервью стендаперов, которые периодически говорят о порочной системе КВН. Это противостояние началось в 2013 году — именно тогда в Интернете были высказаны первые комментарии о КВН», — рассказал Герман Иванов.

Капитан «Сборной Мурманска» подчеркнул, что КВН и интернет-юмор — это диаметрально разные системы.

«КВН — это коллективная история, а юмор интернета — индивидуальная. Стратегия достижения успеха в этих системах абсолютно разная», — отметил эксперт.

Так, по словам Германа Иванова, «Сборная Мурманска» добивалась популярности и пиар-эффекта именно для самого города Мурманска, как центра юмора. После участия в КВН ни один член команды не начал индивидуальную карьеру в юморе. Стендап и интернет-юмористы продвигали себя индивидуально — как личность, отметил специалист.