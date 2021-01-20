Елена Панина: НАТО и США должны понести наказание за убийства жителей экс-Югославии

Сербский адвокат Срджан Алексич заявил в интервью «РИА Новости», что в его стране впервые от имени физических лиц будут поданы иски в адрес НАТО как юридического лица по обвинению в применении обедненного урана во время бомбардировок территории бывшей Югославии в 1999 году.

Судебные разбирательства пройдут в пяти городах балканского государства, включая его столицу Белград. Также в течение ближайшего полугода в штаб-квартиру Организации Североатлантического договора в Брюссель будет направлено официальное уведомление.

Ранее факты смерти военнослужащих, имевших дело со снарядами с обедненным ураном во время операции 1999 года, зафиксировала комиссия парламента Италии. Но это было, что называется, внутренним делом партнеров по НАТО. Равно как и решение суда в Японии, признавшего в июле 2020-го местных жителей, которые попали под радиоактивный дождь в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года, жертвами атомных бомбардировок Соединенных Штатов. И оно касалось только выплаты им компенсаций японским же правительством.

От ответственности, как в итальянском, так и в японском, случаях ушли главные виновники преступлений — НАТО и США, которые обязательно должны были сидеть на геополитической скамье подсудимых.

Выдвинутые жителями Сербии иски могут стать прецедентом: заставить альянс ответить не только за увечья и смерти сербов, пострадавших от снарядов с обедненным ураном, но и за всю операцию «Союзная сила» в целом.

Есть все основания для того, чтобы дать агрессии НАТО против бывшей Югославии правовую оценку. В 2001 году Европейский суд по правам человека рассматривал иск против 17 европейских стран-членов Альянса, обвиняемых в гибели людей во время бомбардировки здания «Радио и телевидения Сербии». Хотя по формальным причинам ЕСПЧ отклонил иск, он привел мнение властей Франции, заявивших, что ответственность должны нести не государства-ответчики, а НАТО — как организация, обладающая международной правосубъектностью.

В дальнейшем сербский прецедент мог бы стать предтечей суда над НАТО, штаб-квартира которого находится в Брюсселе именно в европейской юрисдикции. В свою очередь, это позволит рассмотреть ответственность в судебном порядке и США как главного инициатора агрессии против экс-Югославии. Обычно Соединенные Штаты заявляют о своей неподсудности европейскому законодательству.

Операция «Союзная сила» привела к гибели 2500 гражданских лиц, в том числе почти четырехсот детей. За все это Североатлантический Альянс должен понести наказание, а его действия следует квалифицировать как преступные.