Stand up комик Верещака: Такое ощущение, что в США нельзя шутить вообще ни над чем  

Санкт-Петербург, 20 января. Актер, сценарист, stand up комик Вячеслав Верещака заявил, что события последних лет в США заставили его изменить отношение к этой стране. Ранее у него США ассоциировались с примером демократического государства, где чтут свободу слова, в том числе право шутить на любую тему и по любому поводу. Теперь он считает, что шутить там вообще нельзя.

«У них там какое-то переосмысление всего — и над чем можно шутить, и над чем нельзя. Если они раньше были для нас примером, что шутить можно над всем, главное — чтобы это было смешно и объект, на который направлена шутка, этого заслуживал, то сейчас у меня такое ощущение, что там нельзя шутить вообще ни над чем», — заявил Верещака в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Политика как анекдот. Где проходят границы шуток?».

Характерным примером неадекватного поведения американцев актер считает, например, их реакцию на анекдот, из-за которого чуть не закрыли популярный интернет портал «Вавилонская пчела». В анекдоте рассказывается о мотоциклисте, который на своем «коне» установил мировой рекорд в велоспорте, потому что внутренне считает себя велосипедистом.

«Тут не только о трансгендерах, но и вообще о том маразме, который там происходит», — считает Вячеслав Верещака.

По словам stand up комика, любая шутка призвана раскрыть некую проблему.