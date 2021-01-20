Джигурда рассказал о «междуножном храме» Анастасии Волочковой

Российской балерине Анастасии Волочковой пора создать шоу, где мужчины будут бороться за возможность провести с ней ночь. Об этом сообщил в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник Федерального агентства новостей рассказал о том, какой подарок собирается преподнести балерине на ее 45-летие.

«Я приготовил плед в виде букета. На нем богиня Волочкова будет дарить кайф и радовать своего избранника или избранников. Я не раз говорил, что она достойна того, чтобы объявить, что у нее есть ведический гарем из мужчин. Считаю, что Настя могла бы быть такой богиней, у которой четыре мужа. Но при этом я вне игры с ее «междуножным храмом». Я ее батюшка. Приходил к ней на помощь во многих ситуациях. Например, когда ее бывший водитель поступал по-хамски. Его осудил суд, и я его вывел на чистую воду», — сказал актер.

Никита Джигурда рассказал, как балерина может отбирать людей в такой «ведический храм».

«Нужно объявить конкурс «Богиня Волочкова» на кандидатуры в гарем, кто готов, подобно избранникам Клеопатры, заплатить высокую цену за возможность провести вместе ночь. Ради Насти участники могут преодолевать разные препятствия. Думаю, получилось бы классное шоу», — поведал собеседник ФАН.

Кроме того, Никита Джигурда даже выразил готовность стать своеобразным проводником к «междуножному храму» Анастасии Волочковой.

«Я исполню роль своеобразного батюшки. Буду идти с претендентами в баню, смотреть, что у них между ног, и каков у них духовный фаллос», — поделился актер.

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