Бородин объяснил, почему некоторые считают концерты Петросяна «смехоямой»

Санкт-Петербург, 20 января. Кандидат филологических наук Павел Бородин рассказал, устарели ли шутки традиционных комиков и актуальны ли концерты Евгения Петросяна сегодня. Эксперт в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН также рассказал, почему многие не могут воспринимать анекдоты.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза подверг критике российских юмористов за несмешные шутки на тему новогодних праздников. На своей странице в Facebook музыкант написал, что попытки комиков острить на заезженные темы вызывают у него сострадание.

Лоза даже придумал термин для этих «жалких потугов» — «смехояма». Особенно досталось Евгению Петросяну. По словам музыканта, комик просто читал с бумажки найденные в Сети анекдоты.

Позднее юморист Владимир Моисеенко вступился за Петросяна. Он согласился, что доля истины в этом высказывании все же есть, однако такой подход к делу является вынужденной мерой в условиях замкнутости юмористического рынка.

«Мы живем во время четвертой информационной революции, которая расколола общество колоссально. Кто-то смотрит телевизор, ему нравится Comedy Club, кто-то предпочитает ходить на концерт Петросяна, и бог ему судья, особенно, если никаких других развлечений нет. А кто-то вовсе не включает телевизор, ему не интересны ни сериалы, ни юмористические передачи. Разумеется, ни на какой концерт Петросяна он не пойдет, считая это низкопробным юмором и пошлятиной», — прокомментировал ситуацию Павел Бородин.

По его словам, информационная революция случилась из-за разницы поколений, которая является огромной. Вместе с тем филолог подчеркнул, что политкорректность противоречит самой сути анекдота. Потому что анекдот находится «по ту сторону морали». По словам Павла Бородина, смеяться можно над всем — над правителем, над героем, над представителями любых меньшинств. Анекдот по сути своей абсолютно аморален, отметил специалист, объяснив таким образом, почему многие не могут воспринимать анекдоты.