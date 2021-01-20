Россия пригрозила несговорчивой Европе пересыханием газовых потоков

Рабочая встреча президента России Владимира Путина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, прошедшая 19 января в режиме видеоконференции, не внесла дополнительной ясности в ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2». Вернее, в открытой части их беседы тема СП-2 вообще не затрагивалась: во главу угла были поставлены проблемы газификации российских регионов, особенно в сельской местности, прохождение зимнего максимума поставок голубого золота потребителям на внешнем (особенно — на китайском) и внутреннем рынках, а также итоги 2020 года.

Так обозначенная повестка дня выглядит несколько необычно. Тем более что в опубликованном накануне проспекте эмиссии еврооблигаций «Газпрома» содержалась информация о том, что дополнительные политические риски, с которыми российская корпорация сталкивается в различных регионах мира, могут привести к изменениям в программах реализации тех или иных проектов. Тему — с подачи агентства Reuters, которое тут же спроецировало эти слова на ситуацию со строительством «Северного потока — 2», истолковав их в том смысле, что «компания Миллера» уже готова приостановить или даже отменить данный проект, — активно подхватили как зарубежные, так и российские масс-медиа.

На то, что в том же проспекте строительство газопровода по дну Балтийского моря анонсировалось как должное завершиться в кратчайшие сроки — «как только это станет разумно возможным», — и на последующие разъяснения «Газпрома» никто внимания уже не обращал. И это понятно, поскольку за годы антироссийских санкций коллективного Запада в их эффективности появились очень серьезные сомнения, и любое свидетельство обратного ценится особенно высоко — особенно в связи с нынешним крахом американской демократии имени Джо Байдена и Камалы Харрис.

На фоне повсеместного и резкого роста цен на газ: как природный, так и сжиженный, — «Газпрому» и России было чрезвычайно выгодно дополнительно простимулировать данный процесс в стиле «путинского дзюдо», использовав действия противника против него самого. То есть не опровергать версии Reuters и Со, заверяя всех в исключительной ценности СП-2 для нашей страны, а дополнительно усилить сомнения в этом.

Ведь согласно постоянно циркулирующей, хотя и непроверенной информации, вся свистопляска вокруг второго «Северного потока» связана с исключительным коммерческим успехом первого. Западные партнеры «Газпрома» «внезапно» решили пересмотреть в свою пользу как инвестиционное соглашение, так и условия работы «СП-2». Подключив к этому пересмотру и пресловутые политические риски, по форме исходящие большей частью из США, а также из стран-«лимитрофов» Восточной Европы, типа Украины, Польши, Словакии и т. д., претенденты на контроль над новой газовой трубой, видимо, планировали разыграть классическую схему «доброго и злого следователей», но тут, как говорится, нашла коса на камень.

Россия, понеся весьма ощутимые финансовые потери, на уступки «друзьям» из числа мировых энергетических гигантов не пошла. А теперь, как видим, не прочь поменяться с ними ролями, из подозреваемого и обвиняемого став следователем. Добрым или злым — в зависимости от ситуации.

Мол, тема экспорта голубого золота в европейском направлении нас больше не так интересует: есть его потребители и на азиатском (в первую очередь — китайском, но не только) рынке, и внутри страны. Тут тебе и «Сила Сибири», и поставки СПГ с Ямала по Северному морскому пути, и развитие отечественной газохимической промышленности на Дальнем Востоке, и — теперь уже, вдобавок — расширенные программы газификации регионов нашей страны.

Тем самым европейский пул потребителей российского голубого золота должен увидеть перед собой внятную угрозу и достаточно близкую перспективу не усиления, а пересыхания привычных для него потоков данного энергоносителя. Особенно остро необходимого, в силу своих природных свойств, для балансировки пиков и провалов «зеленой» энергетики, на которую официально, на законодательном уровне, решили в течение ближайших 25–30 лет переходить страны Европы.

Без российского газа этот переход становится принципиально нереализуемым. Так сказать, дело — труба. С чем наших европейских партнеров и можно поздравить.