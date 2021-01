Банкир, индеец и социалист: кого выберет президентом Эквадор

Президентские выборы в Эквадоре назначены на 7 февраля 2021 года. Их результат определит будущее этой страны и покажет, какие политические силы берут верх в Южной Америке. Международная редакция Федерального агентства новостей выделила трех ключевых кандидатов на пост президента Эквадора, которые отражают главные векторы развития латиноамериканской политике.

Предыдущие всеобщие выборы в Эквадоре прошли в 2017 году. Президент-социалист Рафаэль Корреа провел в президентском кресле уже два срока и не смог стать кандидатом, поэтому вместо него крупнейший «левый» альянс PAIS (Patria Altiva i Soberana, «Родина гордая и независимая») выдвинул Ленина Морено.

В первом туре Морено набрал лишь 39% голосов и не смог сходу одержать победу. Ко второму туру, который состоялся 2 апреля, правым силам в Эквадоре удалось привлечь значительную поддержку на сторону своего кандидата — банкира и переговорщика с Международным валютным фондом Гильермо Лассо.

Не обошлось без скандала: во втором туре Морено получил 51,16% голосов, лишь на пару процентов опередив Лассо. Результаты выборов были оспорены обеими сторонами, поэтому 13 апреля Национальный избирательный совет объявил о пересчете; в результате кандидату от «левых» были присуждены еще 1594 голоса, и результат выборов не изменился. За Морено проголосовали побережье и север страны, в то время как юг, горные районы Анд и восточные джунгли выступили на стороне кандидата от консерваторов.

Вечером 16 января 2012 года состоялись открытые дебаты 16 кандидатов на президентский пост. Все участники дебатов, которые транслировало национальное телевидение, получили возможность выразить свою позицию. Главной темой обсуждения, как и ожидалось, стали взгляды кандидатов на то, какими методами «привести в чувство» экономику Эквадора в условиях пандемии коронавируса и политической нестабильности, которая сохраняется во многих странах Южной Америки.

Другой важной темой для Эквадора остаются репродуктивные права женщин — даже в XXI веке многие в консервативной католической Латинской Америке не готовы принять аборты как нормальное явление, а тем более согласиться на то, чтобы они были включены в программы медицинского страхования. Поднимались на дебатах и права коренных народов, которых теснят горнодобывающие корпорации и города, а также проблема госдолга Эквадора — некоторые кандидаты надеются решить их с помощью МВФ, а другие — используя соглашения об открытой торговле с мировыми экономическими гигантами.

На предстоящих выборах в Эквадоре аналитики выделяют трех наиболее важных и известных кандидатов. По данным опросов, проведенных в январе 2021 года, в рейтинге общественного мнения лидирует Андрес Араус, молодой ученик ушедшего в отставку в 2013 году Рафаэля Корреа. За него готовы отдать голоса 37,61% эквадорцев — однако этого недостаточно, чтобы сходу занять президентское кресло.

На выборах Араус является кандидатом от левого политического блока UNES (Union por la Esperanza, «Союз за надежду»), который возглавляет экс-президент Корреа. Эта партия находилась в оппозиции к уходящему президенту Ленину Морено, и критиковала его за «неолиберальные реформы» и сотрудничество с МВФ.

При Корреа молодой экономист Андрес Араус возглавлял Министерство знания и человеческих талантов. На выборах он опирается на поколение «корреистов» и идеологию «социализма XXI века», которая сближает его с левыми политическими силами в Венесуэле, Аргентине, Боливии и Бразилии.

Наследие Корреа привлекает на его сторону значительную часть левого электората: люди еще не забыли экономические успехи Эквадора при нем, когда ВВП страны рос на 3% ежегодно. Араус критически относится к МВФ и обещает отменить «неолиберальные» реформы Морено, «взять под контроль» крупных капиталистов и развивать отношения с Союзом южноамериканских государств (UNASUR). В ходе дебатов кандидат от UNES напомнил, что администрация Морено не смогла найти достойный ответ на пандемию COVID-19 именно из-за того, что разрушила региональные связи.

Араус утверждает, что готов к решительным шагам для борьбы с коронавирусом: он уже встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом и запросил 4,4 млн доз вакцины для соотечественников. А вот крупный бизнес в Эквадоре, по его словам, ничего не сделал для борьбы с пандемией — напротив, дельцы использовали COVID-19, чтобы уничтожить права рабочих, защищенные международными соглашениями.

