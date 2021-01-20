Банкир, индеец и социалист: кого выберет президентом Эквадор

Президентские выборы в Эквадоре назначены на 7 февраля 2021 года. Их результат определит будущее этой страны и покажет, какие политические силы берут верх в Южной Америке. Международная редакция Федерального агентства новостей выделила трех ключевых кандидатов на пост президента Эквадора, которые отражают главные векторы развития латиноамериканской политике.

Предыдущие выборы

Предыдущие всеобщие выборы в Эквадоре прошли в 2017 году. Президент-социалист Рафаэль Корреа провел в президентском кресле уже два срока и не смог стать кандидатом, поэтому вместо него крупнейший «левый» альянс PAIS (Patria Altiva i Soberana, «Родина гордая и независимая») выдвинул Ленина Морено.

В первом туре Морено набрал лишь 39% голосов и не смог сходу одержать победу. Ко второму туру, который состоялся 2 апреля, правым силам в Эквадоре удалось привлечь значительную поддержку на сторону своего кандидата — банкира и переговорщика с Международным валютным фондом Гильермо Лассо.

Не обошлось без скандала: во втором туре Морено получил 51,16% голосов, лишь на пару процентов опередив Лассо. Результаты выборов были оспорены обеими сторонами, поэтому 13 апреля Национальный избирательный совет объявил о пересчете; в результате кандидату от «левых» были присуждены еще 1594 голоса, и результат выборов не изменился. За Морено проголосовали побережье и север страны, в то время как юг, горные районы Анд и восточные джунгли выступили на стороне кандидата от консерваторов.

Темы дебатов — темы выборов

Вечером 16 января 2012 года состоялись открытые дебаты 16 кандидатов на президентский пост. Все участники дебатов, которые транслировало национальное телевидение, получили возможность выразить свою позицию. Главной темой обсуждения, как и ожидалось, стали взгляды кандидатов на то, какими методами «привести в чувство» экономику Эквадора в условиях пандемии коронавируса и политической нестабильности, которая сохраняется во многих странах Южной Америки.

Другой важной темой для Эквадора остаются репродуктивные права женщин — даже в XXI веке многие в консервативной католической Латинской Америке не готовы принять аборты как нормальное явление, а тем более согласиться на то, чтобы они были включены в программы медицинского страхования. Поднимались на дебатах и права коренных народов, которых теснят горнодобывающие корпорации и города, а также проблема госдолга Эквадора — некоторые кандидаты надеются решить их с помощью МВФ, а другие — используя соглашения об открытой торговле с мировыми экономическими гигантами.

Три важнейших кандидата

На предстоящих выборах в Эквадоре аналитики выделяют трех наиболее важных и известных кандидатов. По данным опросов, проведенных в январе 2021 года, в рейтинге общественного мнения лидирует Андрес Араус, молодой ученик ушедшего в отставку в 2013 году Рафаэля Корреа. За него готовы отдать голоса 37,61% эквадорцев — однако этого недостаточно, чтобы сходу занять президентское кресло.

На выборах Араус является кандидатом от левого политического блока UNES (Union por la Esperanza, «Союз за надежду»), который возглавляет экс-президент Корреа. Эта партия находилась в оппозиции к уходящему президенту Ленину Морено, и критиковала его за «неолиберальные реформы» и сотрудничество с МВФ.

При Корреа молодой экономист Андрес Араус возглавлял Министерство знания и человеческих талантов. На выборах он опирается на поколение «корреистов» и идеологию «социализма XXI века», которая сближает его с левыми политическими силами в Венесуэле, Аргентине, Боливии и Бразилии.

«Президентом буду я, а Рафаэль Корреа будет моим главным советником», — объявил Араус в ходе дебатов.

Наследие Корреа привлекает на его сторону значительную часть левого электората: люди еще не забыли экономические успехи Эквадора при нем, когда ВВП страны рос на 3% ежегодно. Араус критически относится к МВФ и обещает отменить «неолиберальные» реформы Морено, «взять под контроль» крупных капиталистов и развивать отношения с Союзом южноамериканских государств (UNASUR). В ходе дебатов кандидат от UNES напомнил, что администрация Морено не смогла найти достойный ответ на пандемию COVID-19 именно из-за того, что разрушила региональные связи.

Араус утверждает, что готов к решительным шагам для борьбы с коронавирусом: он уже встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом и запросил 4,4 млн доз вакцины для соотечественников. А вот крупный бизнес в Эквадоре, по его словам, ничего не сделал для борьбы с пандемией — напротив, дельцы использовали COVID-19, чтобы уничтожить права рабочих, защищенные международными соглашениями.

During Saturday night's presidential debate, leading candidate @ecuarauz condemned a smear campaign promoted by right-wing sectors, which falsely claims he seeks to undo Ecuador's dollarization. pic.twitter.com/7SNqPweQJW — Ecuador On Q (@Ecuador_On_Q) January 17, 2021

«Новый Корреа» в прямом эфире предупредил эквадорцев: есть силы, которые пытаются исключить социалистов из политического процесса, и поэтому все, кто выступает на стороне левых, должны пойти и проголосовать — и зорко следить при этом, чтобы их голос не был украден.

В годы президентства Рафаэля Корреа Эквадор поддерживал хорошие отношения с Россией: так, например, лидер страны получил почетные докторские степени в МГИМО, Институте дружбы народов и УрГУ, а с 2018 году он ведет передачу на испанской версии телеканала RT. Можно ожидать, что его ученик также будет заинтересован в развитии отношений с РФ.

Эквадорский банкир Гильермо Лассо — главный соперник Арауса на предстоящих выборах. Он уже в третий раз претендует на президентский пост, и в 2017 году едва не обошел на выборах Ленина Морено. По данным опросов, «правого» кандидата поддерживает порядка 30,88% эквадорцев.

Главное для Эквадора сейчас, утверждает банкир, — развивать международную торговлю и привлекать иностранные инвестиции. На выборах его поддерживает блок консервативных партий — CREO («Создавая возможности») и PSC (Социал-христианская партия).

«Мы должны без страха открыть экономику Эквадора миру», — объявил Лассо, пообещав заключить соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами, Китаем и Южной Кореей.

Turno de Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC (el que más conoce de debates entre los presidenciables). Dice que Ecuador atraviesa una triple crisis: económica, sanitaria y ética. pic.twitter.com/0mRMjPma2q — Fernando Terranova (@FJTerranova) January 15, 2021

Консерваторы, на которых опирается «правый» кандидат, не скрывают своего отношения к старым порядкам: по словам Гильермо Лассо, сейчас Эквадор проходит через три кризиса — «экономический, медицинский и нравственный».

«Корреизм — это попытка повторить прошлое: прошлые ошибки, в том числе коррупцию на всех уровнях», — объявил Лассо.

За спиной у Лассо — наиболее солидный и обеспеченный электорат. Бизнес-элита, правоцентристы и христианские консерваторы надеются, что их кандидат сможет одолеть на выборах Андреса Арауса, ведь молодой корреист менее популярен чем Ленин Морено. На стороне Лассо — столица страны Кито, а союз с PSC привлечет на его сторону избирателей из второго крупнейшего города страны Гуаякиля.

Католики на его стороне Гильермо Лассо, ведь член овеянной грозной славой «ватиканской спецслужбы» Opus Dei и является категорическим противником абортов (а следовательно, разврата и распущенности, считают консерваторы).

По оценкам аналитиков, Лассо будет следовать предложенной МВФ программе займов для экономики и национального банка. Граждан, недовольных повышением налогов, он намерен успокоить, введя в экономику Эквадора миллиард долларов и создав в стране миллион новых рабочих мест.

Яку Перес воплощает чаяния молодых избирателей, а также многочисленных индейцев Эквадора. Юрист по образованию, Перес был лидером движения за защиту живой природы, боролся за права местного населения на водные ресурсы и против горной промышленности, разоряющей природу страны.

В большую политику он вошел на волне протестов против «мер экономии», введенных правительством Морено в октябре 2019 года, и стал лидером партии «Пачакутик», политического крыла Конфедерации коренных наций Эквадора.

#DebatePresidencial2021 | El candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, fue consultado sobre cómo brindar educación a los estudiantes de sectores rurales y urbano marginales que en medio de la pandemia no tienen conexión a internet, en debate del CNE pic.twitter.com/rW0v6Hdttm — Sala de Prensa Ecuador (@SalaDePrensaEc) January 17, 2021

В ходе дебатов Перес объявил, что намерен поддерживать все региональные интеграционные проекты, чтобы Латинская Америка была способна сопротивляться влиянию доминирующих мировых экономических блоков. Он намерен выполнять Парижское соглашение по климату для борьбы с глобальным потеплением и подписать соглашения со странами, куда бегут мигранты из Эквадора. В отличие от Лассо и Арауса, Перес отказался вести переговоры с МВФ, выступил против повышения налогов и готов объявить мораторий на выплаты по госдолгу, если долг будет сочтен «нелегитимным».

«Мы боремся и против корреизма, и против правых», — объявил кандидат-индеец.

Предварительные опросы показывают, что Яку Перес может рассчитывать на голоса 13,86% избирателей в Эквадоре. Его главная проблема на выборах — неоднозначность политических устремлений. Позиционируя себя как левого антиглобалиста, он одновременно выступает против правых и против левых, но готов поддерживать «очень хорошие отношения» с избранным президентом США Джо Байденом. Консервативных избирателей отпугивает происхождение Переса — индеец-каньяри и не католик; а потенциальных сторонников из левого лагеря беспокоят предполагаемые связи конфедерации индейских общин с Центральным разведывательным управлением США.

И все остальные

Опросы общественного мнения в Эквадоре показывают, что остальные многочисленные кандидаты на президентских выборах практически не пользуются общественной поддержкой. Даже 70-летний «банановый миллиардер» Альваро Фернандо Нобоа, который безуспешно баллотируется на пост президента страны с 1998 года, более чем на 10% отстает от Яку Переса.

За ним в рейтинге идет экс-президент Лусио Гутьеррес (2003-2005 годы), который когда-то смог объединить левых социалистов и правых консерваторов (и те, и другие требовали его импичмента по различным обвинениям — в присвоении фондов, манипуляциях на выборах и призывах к нападениям на суды). Его готовы поддержать 1,1% избирателей. А после него, с рейтингом в 1,08%, на выборах выступает бывший парламентарий Сесар Монтуфар, университетский профессор, который борется за права женщин.

Можно ожидать, что судьба президентского поста в Эквадоре не будет решена в первом туре выборов 7 февраля. Международная редакция Федерального агентства новостей продолжает следить за событиями в Латинской Америке.